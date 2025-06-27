السياسة النقدية ليست للخبراء فقط!

يعتقد البعض أن ما يدور في اجتماعات البنك المركزي لا علاقة له بحياتنا اليومية، وأن قرارات مثل رفع أو خفض سعر الفائدة، مجرد أرقام وكلام معقد لا يؤثر على المواطن، ولكن الحقيقة أن السياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي تؤثر في كل تفاصيل حياتنا، من أسعار العيش إلى أقساط السيارة والشقة بل وحتى في فرص الحصول على وظيفة.



ما هي السياسة النقدية؟

ببساطة السياسة النقدية هي مجموعة القرارات التي يتخذها البنك المركزي للسيطرة على حجم المعروض النقدي (الفلوس المتداولة) في السوق، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتتكون الأدوات الرئيسية لهذه السياسة من: سعر الفائدة - التدخل في سعر صرف العملة - إجراءات التحكم في المعروض النقدي.



إيه اللي بيحصل معانا لما البنك المركزي يرفع سعر الفائدة؟

عندما يقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة، فهذا يعني أن الاقتراض من البنوك سيصبح أغلى، أي أن قسط القرض الشخصي أو قسط السيارة أو حتى قسط الشقة سيرتفع، كما أن الشركات ستتردد في الاقتراض لتمويل مشروعات جديدة، وبالتالي قد تتباطأ حركة التوظيف والاستثمارات.

ومن ناحية أخرى فإن رفع الفائدة يشجع الناس على الادخار لأن العائد على الودائع والشهادات هيزيد وهنا الإنفاق ينخفض، مما يساعد على خفض التضخم (ارتفاع الأسعار).



ولما الفائدة تنخفض هيحصل إيه؟

عندما يخفض البنك المركزي سعر الفائدة يصبح الاقتراض أرخص فيزيد الإنفاق وتنتعش الأسواق، وتعمل الشركات على التوسع مما يؤدي إلى فتح مجال لفرص عمل جديدة نتيجة لزيادة الاستثمار، ولكن في نفس الوقت إذا لم يكن هناك توازن فيما سبق فقد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بشكل كبير.



طيب وبالنسبة لسعر العملة (الدولار)؟

من أهم أدوات البنك المركزي هي التدخل في سوق الصرف، وهذا يؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار والجنيه فإذا ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، ترتفع أسعار السلع المستوردة مثل الإلكترونيات والمواد الخام، مما يؤثر على الأسعار التي يدفعها المواطن بشكل يومي.



باختصار ممكن نقول إن البنك المركزي شريكك في كل قرار مالي، وده لأن قرارات البنك المركزي ليست بعيدة عن حياتك، بل هي تؤثر على الكثير منها مثل سعر القروض والأقساط وقيمة مدخراتك وأسعار السلع والخدمات وحتى فرص العمل المتاحة.

لذلك يجب علينا متابعة السياسات النقدية وضرورة فهم تأثيرها لنكون أكثر وعي في اتخاذ قراراتنا المالية اليومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.