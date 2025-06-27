الجمعة 27 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

السياسة النقدية ليست للخبراء فقط!

يعتقد البعض أن ما يدور في اجتماعات البنك المركزي لا علاقة له بحياتنا اليومية، وأن قرارات مثل رفع أو خفض سعر الفائدة، مجرد أرقام وكلام معقد لا يؤثر على المواطن، ولكن الحقيقة أن السياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي تؤثر في كل تفاصيل حياتنا، من أسعار العيش إلى أقساط السيارة والشقة بل وحتى في فرص الحصول على وظيفة.


ما هي السياسة النقدية؟

ببساطة السياسة النقدية هي مجموعة القرارات التي يتخذها البنك المركزي للسيطرة على حجم المعروض النقدي (الفلوس المتداولة) في السوق، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتتكون الأدوات الرئيسية لهذه السياسة من: سعر الفائدة - التدخل في سعر صرف العملة - إجراءات التحكم في المعروض النقدي.


إيه اللي بيحصل معانا لما البنك المركزي يرفع سعر الفائدة؟
عندما يقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة، فهذا يعني أن الاقتراض من البنوك سيصبح أغلى، أي أن قسط القرض الشخصي أو قسط السيارة أو حتى قسط الشقة سيرتفع، كما أن الشركات ستتردد في الاقتراض لتمويل مشروعات جديدة، وبالتالي قد تتباطأ حركة التوظيف والاستثمارات.
ومن ناحية أخرى فإن رفع الفائدة يشجع الناس على الادخار لأن العائد على الودائع والشهادات هيزيد وهنا الإنفاق ينخفض، مما يساعد على خفض التضخم (ارتفاع الأسعار).


ولما الفائدة تنخفض هيحصل إيه؟
عندما يخفض البنك المركزي سعر الفائدة يصبح الاقتراض أرخص فيزيد الإنفاق وتنتعش الأسواق، وتعمل الشركات على التوسع مما يؤدي إلى فتح مجال لفرص عمل جديدة نتيجة لزيادة الاستثمار، ولكن في نفس الوقت إذا لم يكن هناك توازن فيما سبق فقد يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بشكل كبير.


طيب وبالنسبة لسعر العملة (الدولار)؟
من أهم أدوات البنك المركزي هي التدخل في سوق الصرف، وهذا يؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار والجنيه فإذا ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، ترتفع أسعار السلع المستوردة مثل الإلكترونيات والمواد الخام، مما يؤثر على الأسعار التي يدفعها المواطن بشكل يومي.
 

صندوق النقد الدولي.. جدل لا ينتهي

الذكاء الاصطناعي ومستقبل الاقتصاد العالمي

باختصار ممكن نقول إن البنك المركزي شريكك في كل قرار مالي، وده لأن قرارات البنك المركزي ليست بعيدة عن حياتك، بل هي تؤثر على الكثير منها مثل سعر القروض والأقساط  وقيمة مدخراتك وأسعار السلع والخدمات وحتى فرص العمل المتاحة.
لذلك يجب علينا متابعة السياسات النقدية وضرورة فهم تأثيرها لنكون أكثر وعي في اتخاذ قراراتنا المالية اليومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المعروض النقدي السياسة النقدية السياسات النقدية تمويل مشروعات تحقيق الاستقرار خفض التضخم سعر الفائدة سعر صرف العملة معدلات التضخم اجتماعات البنك المركزي فيتو بوابة فيتو د محمد أيمن الجوجرى

مواد متعلقة

معركة التضخم والفائدة.. اقتصاديون: التوازن بينهما يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين السياسة النقدية المرنة والحلول الهيكلية الجريئة

بوصلة الدولار.. يتأرجح بين صعود هامشي وتقلبات عنيفة.. العملة الأمريكية رهينة المفاوضات وأهواء ترامب.. والحرب التجارية وتداعيات السياسة النقدية أبرز الأسباب

الأكثر قراءة

رسائل مهمة من السيسي لقادة قطر وإيران وبريطانيا واليونان والبحرين وسلطنة عمان والأمم المتحدة

4015 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة

الأهلي يستعد لإعلان صفقة جديدة، تعرف على التفاصيل

أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بعد تجديد عقده حتى 2027 (إنفوجراف)

نتائج مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات مونديال الأندية 2025

مصرع شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري بسبب قطعة أرض زراعية غرب الأقصر

فينيسيوس جونيور يحسم الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد

بث مباشر لـ نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر الأرز اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بعد تجديد عقده حتى 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة ووقتها

تفسير رؤية الحرامي في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية