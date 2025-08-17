"الإحصاء": انخفاض ملحوظ في معدل المواليد وتباطؤ الزيادة السكانية

قال مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنّ عدد سكان مصر بالداخل بلغ 108 ملايين نسمة، وذلك وفقًا للبيانات التي أعلنها الجهاز بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والتي تمثل المصدر الرئيسي للحصول على بيانات المواليد والوفيات.

وأوضح: أن هذه البيانات تغذي الساعة السكانية، وتُستخدم في إعداد المؤشرات الشهرية والسنوية الخاصة بالسكان.

الزيادة الجديدة في المواليد

وأضاف في مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنّ تحقيق المليون الأخيرة في عدد السكان تم خلال 287 يومًا، وهي فترة أطول من تلك التي استُغرقت لتحقيق المليون السابق، والتي بلغت 268 يومًا، أي بفارق 19 يومًا.

تباطؤ في وتيرة الزيادة السكانية

وأشار إلى أن ذلك يُعد مؤشرًا على تباطؤ وتيرة الزيادة السكانية نتيجة انخفاض نسبي في معدلات المواليد، حيث سُجل مليون و482 ألف مولود، مقابل 482 ألف حالة وفاة.

رصد أعداد السكان في مصر

وفيما يخص آلية رصد أعداد السكان، أوضح عبد المولى أن الجهاز يجري تعدادًا سكانيًا ميدانيًا كل عشر سنوات، حيث كان آخر تعداد عام 2017، وسُجل حينها عدد السكان عند 94.8 مليون نسمة.

وذكر، أنه منذ ذلك الحين، تتم متابعة التغيرات السكانية من خلال إضافة المواليد وخصم الوفيات، مع الاعتماد على قاعدة بيانات محدثة ترتبط بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التخطيط، ويتصل بها الجهاز المركزي للإحصاء، مما يُتيح رصد السكان بشكل لحظي ودقيق.

