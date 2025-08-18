قوات الاحتلال تحرق منزلا في مخيم نور شمس بطولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بحرق قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل في مخيم نور شمس بطولكرم.

في غضون ذلك، قالت صحيفة «واللا» العبرية، نقلا عن مصادر إن نحو 80 ألف جندي إسرائيلي سيشاركون في محاصرة مدينة غزة.

وأضافت «واللا»، عن مسئول عسكري مطلع: عملية احتلال مدينة غزة ستكون واسعة وستشكل خطرا كبيرا على جيش الاحتلال الإسرائيلي.

خطة إسرائيل لـ احتلال غزة

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أن رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي صادق على خطة عسكرية تستهدف احتلال قطاع غزة، في خطوة تعد الأخطر منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وبحسب التقارير، من المقرر أن يقوم كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال بالتصديق النهائي على الخطة خلال الأيام المقبلة، على أن يعقد المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" اجتماعًا حاسمًا قبل نهاية الأسبوع.

إخلاء مدينة غزة

وذكرت الإعلام العبري أن الخطة تتضمن إخلاء مدينة غزة خلال أسبوعين، تمهيدًا للمرحلة الجديدة من العمليات العسكرية التي يخطط لها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الضغوط الدولية لوقف الحرب، فيما تصر الحكومة الإسرائيلية على توسيع عملياتها العسكرية داخل القطاع.

