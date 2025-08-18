الإثنين 18 أغسطس 2025
ريبيرو يجتمع مع طبيب الأهلي في التتش

أحمد جاب الله طبيب
أحمد جاب الله طبيب الأهلي

 يعقد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي جلسة في التتش اليوم الإثنين، مع أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي للوقوف على حالة المصابين داخل الفريق، وأبرزهم غمام عاشور ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

