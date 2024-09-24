الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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طريقة عمل الأرز باللبن، لتحلية مسائية غير مكلفة

الرز بلبن، فيتو
الرز بلبن، فيتو

طريقة عمل الأرز باللبن، من أصناف الحلويات العربية الأكثر شهرة، ويعد الأرز باللبن من الحلويات غير المكلفة في عملها، مما يوفر في الميزانية، إلى جانب أن طريقة عمل الأرز باللبن كريمي، سهلة التحضير.

طريقة عمل الأرز باللبن من الطرق سريعة التحضير، وعلى الرغم من كل تلك المميزات، فإن طريقة عمل الأرز باللبن بقوام كريمي، ما زالت تحير الكثير من ستات البيوت.


طريقة عمل الأرز باللبن زي المحلات
 

طريقة عمل الرز بلبن

تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الأرز باللبن زي المحلات، مع وضع بعض اللمسات الإضافية، التي تجعل طعمه مميزًا وغنيًّا.

يمكنك إضافة الكريمة والمستكة، والتي يمكن الاستغناء عنها، لكنك ستجدينه كالذي يقدم في المحلات، وستبهرين به كل أفراد أسرتك، ولن يحتاجوا إلى شرائه من الخارج.

مدة التحضير 15 دقيقة
مدة الطهي 25 دقيقة

 

مقادير عمل الأرز باللبن
5 كوب لبن
كوب ماء مغلي
1/2 كوب ارز
2 كيس كريمة شانتيه
7 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة نشا
4 ملعقة كبيرة ماء زهر
رشة مستكة
فستق او مكسرات للتزيين

 

خطوات عمل الأرز باللبن 
يسخن 4 أكواب من اللبن إلى أن يبدأ بالغليان.

يضاف الأرز والماء المغلي إلى اللبن، ثم يترك المزيج يغلي على النار لمدة 5 دقائق.

يرفع الأرز باللبن من على النار، يغطي القدر ويترك ليرتاح مدة لا تقل عن 3 ساعات

بعد مرور الـ 3 ساعات، يذاب النشا بكوب الحليب البارد المتبقي، جيدا، وحتى تمام الذوبان

يحلى مزيج الأرز بالحليب بالسكر، ثم يعاد مرة أخرى على النار، ثم يترك ليغلي من جديد مدة 10 دقائق.
يضاف مزيج النشا والحليب لقدر الأرز باللبن، ثم تضاف بعد ذلك الكريمة، المستكة وماء الزهر، وهذه الإضافات اختيارية، يمكن الاستغناء عنها، لكنها تعزز الطعم، وتجعله أكثر لذة وجمالًا، ثم يقلب الكل على نار هادئة مدة 5 دقائق.
يسكب الأرز باللبن في قوالب التقديم ثم يزين بالمكسرات ويترك ليبرد بالثلاجة تماما قبل التقديم.

 

وطريقة عمل البليلة من الوصفات الاقتصادية غير المكلفة، وذلك لأن كل مكونات عمل البليلة رخيصة الثمن، فهي لا تحتاج إلا القمح واللبن والسكر.

 

طريقة عمل البليلة باللبن والمستكة

طريقة البليلة

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل البليلة باللبن والمستكة، بأسرع خطوات؛ لتقدميها لأفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار.

 

مكونات عمل البليلة:

نصف كيلو قمح مقشور “قمح بليلة”
2 كوب لبن حليب
نصف كوب سكر
مستكة

إضافات حسب الرغبة:
قشطة
جوز هند
مكسرات مجروشه
زبيب
رشة قرفة

 

خطوات عمل البليلة

اغسلي قمح البليله جيدا، ثم قومي بتصفيته، ثم ضعيه على النار مع قليل من الماء واتركيه يغلي قليلا.
ارفعيه عن النار، واتركيه لمدة ساعتين، وستجدين وزنه قد تضاعف وحبة القمح تفتحت، وتشرب المياه.
بعد مرور الساعتين، أضيفي القليل من الماء، وضعيه على النار نحو 10 دقائق.
بعد ذلك أحضري اللبن الحليب بالقدر المناسب لعدد الأكواب التي تريدينها، وأذيبي فيه السكر حسب الرغبة، وأضيفي إليه المستكة، واتركيه على النار حتى يسخن جيدا.
في هذه الأثناء ضعي البليلة في أطباق التقديم، وبعد الانتهاء من تسخين اللبن أضيفيه إليها، وزيني الوجه بالمكسرات أو السوداني.
وبألف هنا.

 

طريقة عمل العاشوراء

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي طريقة جديدة لعمل العاشوراء بالكريمة اللباني والقشدة والمستكة والمكسرات

مكونات عمل حلوى العاشوراء
نصف كيلو قمح
3 كوب سكر
نصف كوب نشا
2 كيلو حليب كامل الدسم
ملعقة صغيرة مستكة مطحونة
ربع كيلو قشدة حليب أو قشدة سائلة أو علب كريمة لباني حسب المتاح
مكسرات حسب الرغبه والمتاح لديكم

طريقة عمل العاشوراء
تغسل الغلة "القمح"، وترفع على النار حتى تغلي، ثم تنزل من على النار وتترك لمدة ساعة.
ترفع مره أخرى حتى يتم نضجها وتتفتح حبات القمح.
نقوم بإضافة الحليب والسكر والمستكة بعد سحقها بين معلقتين مع السكر مع التقليب على النار.
نقوم بوضع بعض حبات الزبيب والمكسرات داخلها، ونقلب ثم نهدىء النار.
نقوم بإذابة النشاء في كوب الا ربع ماء بارد أو حليب ونقوم بإضافته فوق الخليط ونقلب حتى يصبح القوام ملفوف كالمهلبية.
توضع في الأطباق وهى ساخنة، ثم تترك لتبرد وتدخل الثلاجة.
تزين عند التقديم بالمكسرات، وبألف هنا.

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