طريقة عمل الرز بلبن، أرخص وألذ تحلية لأسرتك

طريقة عمل الرز بلبن، من الحلويات العربية اللذيذة، والذي يمكنك عمله كتحلية لذيذة بعد الافطار، وطريقة عمل الرز باللبن من الطرق سهلة التحضير، كما أنه غير مكلف، مما أنه يمكن إضافة العديد من الاضافات والنكهات المختلفة، مع المكسرات.



طريقة عمل الرز زي المحلات



الأرز باللبن

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الرز بلبن زي المحلات، مع وضع بعض اللمسات الإضافية، التي تجعل طعمه مميزا وغنيا، كإضافة الكريمة والمسكتة، والتي يمكن الاستغناء عنها، والذي ستجدينه كالذي يقدم في المحلات، وستبهرين به كل أفراد أسرتك، ولن يحتاجوا إلى شرائه من الخارج.

مدة التحضير 15 دقيقة

مدة الطهي 25 دقيقة



مقادير عمل الأرز بلبن

5 أكواب لبن

كوب ماء مغلي

1/2 كوب أرز

2 كيس كريمة شانتيه

7 ملاعق كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة نشا

4 ملاعق كبيرة ماء زهر

رشة مستكة

فستق أو مكسرات للتزيين

طريقة عمل الأرز بلبن

يسخن 4 أكواب من اللبن الى ان يبدأ بالغليان.

يضاف الأرز والماء المغلي إلى اللبن، ثم يترك المزيج يغلي على النار لمدة 5 دقائق.

يرفع الأرز باللبن من على النار، يوغطى القدر ويترك ليرتاح مدة لا تقل عن 3 ساعات

بعد مرور الـ 3 ساعات، يذاب النشا بكوب الحليب البارد المتبقي، جيدا، وحتى تمام الذوبان

يحلى مزيج الارز بالحليب بالسكر، ثم يعاد مرة أخرى على النار، ثم يترك ليغلي من جديد مدة 10 دقائق

يضاف مزيج النشا والحليب لقدر الارز باللبن، ثم تضاف بعد ذلك الكريمة، المستكة وماء الزهر، وهذه الإضافات اختيارية، يمكن الاستغناء عنها، لكنها تعزز الطعم، وتجعله أكثر لذة وجمالا، ثم يقلب الكل على نار هادئة مدة 5 دقائق.

يسكب الأرز باللبن في قوالب التقديم ثم يزين بالمكسرات ويترك ليبرد بالثلاجة تماما قبل التقديم.

طريقة عمل الأرز بلبن بصوص الكراميل

طريقة عمل الرز بلبن

وتقدم الشيف آسيا عثمان، طريقة عمل الرز بلبن، باضافات خاصة، تعطي للرز بلبن طعما مميزا سيعشقه أفراد الأسرة، خاصة الأطفال.

تقدم الشيف آسيا طريقة عمل الرز بلبن مضافا له صوص كراميل لذيذ.

المكونات:

لتر حليب

180 جرام أرز

50 جرام سكر

عود فانيلا

رشة ملح

الطريقة

يغلى اللبن والفانيلا ممزوجين.

يضاف الأرز والسكر والملح، ويغطى ويترك إلى أن ينضج الأرز، ويغلظ سمكه.

يصب في اكواب التقديم

مكونات الكراميل:

150جرام سكر

150 مل كريمة

20 جرام زبدة مملحة

ملعقة كبيرة ماء

الطريقة

يذاب السكر على النار مع ملعقة الماء، ويحرك حتى الحصول على كراميل.

يرفع من على النار، وتضاف الكريمة، ونحرك حتى تمام الذوبان.

تضاف الزبدة ونحرك جيدا.

نسكب كمية متوسطة من الكراميل على وجه الأرز باللبن.

