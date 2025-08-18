بمشاركة أحمد شيبة، "مكافحة الإدمان" يطلق مرحلة جديدة لرفع وعي السائقين بخطورة المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مرحلة جديدة من حملة " "المخدرات مش هتضيعك لوحدك" من خلال بث أغنية بمشاركة الفنان أحمد شيبة تحت عنوان "بقول لا" لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطى المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى وإدمان المواد المخدرة.

ويكثف صندوق مكافحة الإدمان برامج التوعية بالتوازي مع جهود الدولة في تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة على السائقين بالطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وفقا لقانون المرور.

وتستهدف الحملة توعية السائقين بخطورة التعاطي، وإلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" والتي تتنوع بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، كذلك توفر المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان , فيتو

ويأتي ذلك مع استمرار تكثيف جهود التوعية في المواقف العمومية والميادين العامة بالتنسيق مع السادة المحافظين، لرفع الوعى بخطورة المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل السائقين، من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن التعاطي يعطى قوة في التركيز في القيادة وأنه يزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة

ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن السائقين الذين يقودون تحت تأثير مخدر الحشيش تزداد احتمالية تسببهم في الحوادث بمقدار 3 أضعاف مقارنة بغيرهم من السائقين. على جانب آخر وفي نفس السياق شهدت الأغنية التي تم إطلاقها تحت عنوان "بقول لا " ضمن حملة الصندوق "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تستهدف رفع وعي السائقين بخطورة تعاطى المواد المخدرة

وبلغ عدد المشاهدات على الصفحة الرسمية للصندوق "فيس بوك" ما يقرب من 8 مليون مشاهدة خلال أسبوع من إطلاقها، مما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة وتوفير العلاج المجاني من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إذ يتم توفير خدمات العلاج والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجانًا وفى سرية تامة بالتوازي مع تكثيف جهود الدولة في حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة على السائقين بالطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وفقا لقانون المرور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.