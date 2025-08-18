الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بمشاركة أحمد شيبة، "مكافحة الإدمان" يطلق مرحلة جديدة لرفع وعي السائقين بخطورة المخدرات

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فيتو

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مرحلة جديدة من حملة " "المخدرات مش هتضيعك لوحدك" من خلال بث أغنية بمشاركة الفنان أحمد شيبة تحت عنوان "بقول لا" لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطى المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى وإدمان المواد المخدرة.

ويكثف  صندوق مكافحة الإدمان برامج التوعية بالتوازي مع جهود الدولة في تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة على السائقين بالطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وفقا لقانون المرور.  

وتستهدف الحملة توعية السائقين بخطورة التعاطي، وإلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" والتي تتنوع بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، كذلك توفر المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان , فيتو 
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان , فيتو 

ويأتي ذلك مع استمرار تكثيف جهود التوعية في المواقف العمومية والميادين العامة بالتنسيق مع السادة المحافظين، لرفع الوعى بخطورة المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل السائقين، من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن التعاطي يعطى قوة في التركيز في القيادة وأنه يزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة 

 ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن السائقين الذين يقودون تحت تأثير مخدر الحشيش تزداد احتمالية تسببهم في الحوادث بمقدار 3 أضعاف مقارنة بغيرهم من السائقين.   على جانب آخر وفي نفس السياق شهدت الأغنية التي تم إطلاقها تحت عنوان "بقول لا " ضمن حملة الصندوق  "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"،  تفاعلا كبيرا  على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تستهدف رفع وعي السائقين بخطورة تعاطى المواد المخدرة

وبلغ عدد المشاهدات على الصفحة الرسمية للصندوق "فيس بوك" ما يقرب من 8 مليون مشاهدة  خلال  أسبوع من إطلاقها، مما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة وتوفير العلاج المجاني من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إذ يتم توفير خدمات العلاج والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجانًا وفى سرية تامة بالتوازي مع تكثيف جهود الدولة في حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة على السائقين بالطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وفقا لقانون المرور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي صندوق مكافحة الإدمان صندوق مكافحه وعلاج الادمان مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي مكافحة وعلاج الإدمان مكافحة الإدمان قانون المرور

مواد متعلقة

مدير صندوق مكافحة الإدمان: 11 ألف متردد استفادوا من خدمات مركز العزيمة بمطروح خلال 5 سنوات

صندوق مكافحة الإدمان ينتفض ضد الفتوى الصادمة لـ سعاد صالح: الحشيش يسبب الهلاوس

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

والد أنغام يكشف حالتها الصحية بعد إزالة ورم البنكرياس

من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا، مقترح برلماني لتعديل مواعيد العمل الرسمية

رابط نتيجة وظائف البريد المصري لعام 2025

إحدى مصابات مطاردة الواحات: لا تصالح ومش هنسيب حقنا

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم وإخلاء الوحدات

ارتفاع الطماطم وانخفاض البطاطس والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

هزار وملابس ملفتة ومطاردة خطيرة.. حكاية 3 طلاب بكليات القمة استفزوا المصريين بعد حادث الفتيات على طريق الواحات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads