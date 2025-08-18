الإثنين 18 أغسطس 2025
صحة غزة: تسجيل 5 حالات وفاة نتيجة سوء التغذية خلال 24 ساعة

صحة غزة، فيتو
صحة غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل 5 حالات وفاة نتيجة سوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية بينهم طفلان.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة: إن 57 فلسطينيا استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم، 38 منهم من طالبي المساعدات المجوعين.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 29 فلسطينيي   في القطاع منذ فجر اليوم إلى 29.

550 ألفًا من سكان غزة يواجهون نقصًا حادًّا في الغذاء

وقالت جمعية العودة الصحية بغزة في بيان صادر عنها: إن نحو 550 ألفا من سكان القطاع يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وأضافت جمعية العودة الصحية بغزة، أن أوضاع المستشفيات كارثية بسبب نقص حاد بجميع المستلزمات الطبية.

وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام فلسطينية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة.

قصف مدفعي للاحتلال يستهدف حي الزيتون في غزة

واستهدف قصف مدفعي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

