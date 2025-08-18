الجيش الإيراني: مؤامرة أمريكا وإسرائيل لنزع سلاح المقاومة ستفشل

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إن مؤامرة أمريكا والكيان الصهيوني لنزع سلاح المقاومة ستفشل.

وتابع المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: تنفيذ الكيان الصهيوني تهديداته ضدنا سيجلب عليه هزائم أكبر وعواقب أشد.

وكانت أفادت شبكة “ التلجراف”، اليوم الإثنين، نقلا عن مسئولين إيرانيين وأفغان، أن الحرس الثوري يلاحق جواسيس بريطانيين باستخدام قائمة مسربة قدمتها طالبان.

وأضافت “ التلجراف” أن مسؤولون بالحرس الثوري بحثوا في كابل مؤخرا اتفاقية تعاون مع قيادة طالبان.

وقبل وقت سابق قال الحرس الثوري الإيراني، إن أي تهديد ضد طهران سيقابل برد أشد من ردود الجمهورية الإسلامية السابقة على دولة الاحتلال.

ارتكاب إسرائيل لأي خطأ تجاه المرشد سيعود بالفوضى عليها

وقال إبراهيم جباري، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني في تصريحات صحفية: نواجه عدوا غادرا وتكرار عدوانه وارد وقواتنا مستعدة للرد بقوة.

وأضاف مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: أي خطأ يرتكبه العدو تجاه المرشد الأعلى سيعود بالفوضى على إسرائيل.

وتابع: إذا لم تتعظ إسرائيل من ضرباتنا فسوف نلقنها درسا آخر أكثر قوة.

وقبل وقت سابق قال إبراهيم جباري، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني: "العدو طلب وقف الحرب لكننا قلنا إذا كان هناك توقف، فيجب أن تكون الهجمة الأخيرة من جانبنا، ففي ذلك اليوم قمنا بقصف إسرائيل بالكامل من البداية للنهاية بـ40 طائرة مسيرة و20 صاروخًا، واكتفت أمريكا وإسرائيل بالمشاهدة فقط".

الغموض حول غياب أو اختباء خامنئي

وصرح إبراهيم جباري، بأن الكثير من خياراتنا لم تُفعل خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، وقال: "إذا استمرت الاعتداءات، فلن يبقى شيء اسمه سوق طاقة مستقر".

وأضاف أن "الحرب انتهت بانتصار إيران الإسلامية".

وأوضح: "كنا نعلم أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يُسقِط النظام (العدو) هو الضغط الداخلي، ولذلك ركزنا خطتنا على الجبهة الداخلية".

وفي ما يتعلق بالغموض حول غياب أو "اختباء" علي خامنئي، قال إن المسؤولين العسكريين، والتنفيذيين، والمجلس الأعلى للأمن القومي، وسلطات أخرى، يقدّمون آراءهم إلى القائد بشكل "مكتوب وحضوري"، لكن القرار النهائي يتخذه القائد استنادًا إلى "الحكمة، والمصلحة، ومعرفته بظروف إيران والعالم".

