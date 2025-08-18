ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة الدراجات النارية بالسيدة زينب
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة الدرجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بـمنطقة السيدة زينب.
سرقة الدرجات النارية بالسيدة زينب
تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة السيدة زينب يفيد بضبط (عاطلين " لهما معلومات جنائية") بدائرة القسم لممارستهما نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".
وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب (3) وقائع سرقة "بنفس الأسلوب"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين).. "تم ضبطه".
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
