أسعار مستلزمات المدارس، الزمزمية بـ 270 جنيها بالنزهة الجديدة "صور"

مع اقتراب بداية العام الدراسي 2024، شهدت الأسواق المصرية نشاطًا ملحوظًا في بيع مستلزمات المدارس، خاصة الزمزميات وزجاجات المياه.

في منطقة النزهة الجديدة، تتنوع أشكال الزمزميات بين التقليدية والعصرية، ما يوفر خيارات متعددة للأهالي والطلاب.

أسعار الزمزميات في المكتبات:

زمزمية Travel Cup 450 مل : 270 جنيه.

: 270 جنيه. زمزمية 480 مل : 64 جنيه.

: 64 جنيه. زمزمية 500 مل : 100 جنيه.

: 100 جنيه. زمزمية 600 مل : تتراوح بين 82 و137 جنيه.

: تتراوح بين 82 و137 جنيه. زمزمية 800 مل : 164 جنيه.

: 164 جنيه. زمزمية 1480 مل : 170 جنيه.

: 170 جنيه. زمزمية 1100 مل : 145 جنيه.

: 145 جنيه. زمزمية 3080 مل: 210 جنيه.

وتتعدد الأشكال والتصميمات، حيث يمكن العثور على زمزميات بألوان وتصميمات عصرية، بالإضافة إلى أشكال مبتكرة مثل شنطة السفر والباص المدرسي. هذا التنوع يتيح للأهالي اختيار ما يناسب احتياجات أطفالهم وأذواقهم.

تخفيضات وعروض:

مع اقتراب العام الدراسي، قدمت بعض المحال التجارية عروضًا وتخفيضات تصل لـ 25% على أسعار الزمزميات وزجاجات المياه، ما يخفف من الأعباء المالية على الأسر.

وينصح خبراء التغذية الأهالي بالبحث عن الزمزميات ذات الجودة العالية لضمان سلامة الأطفال، خاصة مع وجود منتجات محلية ذات جودة ممتازة تنافس المنتجات المستوردة.