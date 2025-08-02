عرض "مارلين" بمعهد الفنون المسرحية ضمن فعاليات المهرجان القومي (صور)

قدم فريق العرض المسرحي “مارلين” من إنتاج أكاديمية الفنون، مشاركته ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم.

عرض مارلين

العرض إعداد ساندي أشرف، ومن إخراج عبد الله سعد، وشهده لجنة تحكيم العروض المسرحية برئاسة الفنان القدير رياض الخولي.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وتستمر الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري حتى يوم 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

وتشهد الدورة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

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