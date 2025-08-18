بدء اجتماع الرئيس اللبناني والمبعوث الأمريكي توم براك بقصر بعبدا

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الإثنين، بدء الاجتماع بين الرئيس عون والموفد الأمريكي توم براك والوفد المرافق في قصر بعبدا.

وقبل وقت سابق شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على محيط مدينة النبطية جنوبي لبنان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

استهداف سيارة بجنوب لبنان

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا دراجة في عيترون جنوبي لبنان.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدة حداثا جنوبي ‎لبنان.

ووفقا لتقارير إخبارية، قال مسئول عسكري إسرائيلي: "حزب الله تجاهل دعوات فيلق القدس للرد العسكري خلال الحرب مع إيران"، زاعما أن هناك فرصة لخلق واقع أفضل في لبنان وسوريا إذا لم تهدرها الكراهية.

تفكيك سلاح حزب الله

وتابع المسئول العسكري الإسرائيلي: سياسة "شراء الهدوء" مع حزب الله فشلت.. وتفكيك سلاح حزب الله يجب أن يشمل كل لبنان وليس الجنوب فقط.

