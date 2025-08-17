هيئة البث الإسرائيلية: احتلال غزة يستغرق 4 أشهر

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن احتلال مدينة غزة سوف يستغرق 4 أشهر.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقريرها، أن الإدارة الأمريكية طلبت الاطلاع على خطط احتلال مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي صادق على خطة عسكرية تستهدف احتلال قطاع غزة، في خطوة تعد الأخطر منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

خطة إسرائيل لـ احتلال غزة

وبحسب التقارير، من المقرر أن يصدق كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع نهائيا على الخطة خلال الأيام المقبلة، على أن يعقد المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" اجتماعًا حاسمًا قبل نهاية الأسبوع.

إخلاء مدينة غزة

وذكرت القناة العبرية أن الخطة تتضمن إخلاء مدينة غزة خلال أسبوعين، تمهيدًا للمرحلة الجديدة من العمليات العسكرية التي يخطط لها الجيش الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الضغوط الدولية لوقف الحرب، فيما تصر الحكومة الإسرائيلية على توسيع عملياتها العسكرية داخل القطاع.

