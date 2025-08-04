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الكابتن حسام حسن يشارك في منافسات اليوم الرياضي بغرب الإسكندرية

حسام حسن يشارك فى
حسام حسن يشارك فى منافسات اليوم الرياضى، فيتو

شهدت منافسات اليوم الرياضي الذي أقيم على ملاعب نادي الضباط حي العجمي غرب الإسكندرية، فوز الفريق الضباط  الذي كان يلعب له الكابتن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، والذي استعاد ذكرياته الكروية وقام بإحراز هدف الفوز للفريق.

 

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وجرى تنظيم يوم رياضي في حي العجمي بالتنسيق مع إدارة نادي ضباط القوات المسلحة بالبيطاش علي كأس الكابتن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى،  بمشاركة 4 فرق رياضية فريق القوات المسلحة بقيادة العقيد معتز محمود،  والمحامين بقيادة محمد شمس، ومستشفى العجمي النموذجي بقيادة الدكتور صلاح الحصاوي، وفريق المدرسين بقيادة كريم الجزار، ونسق اليوم محمد شمس محامي أسرة المدير الفنى، خالد الأمير وكيل نقابة الصحفيين بالإسكندرية.

 

وشهد اليوم تجمعا كبيرا من أهالي العجمي ومحبي الكابتن حسام حسن، الذين التقطوا معه الصور وطالبوه بالصعود لكأس العالم والحصول علي كأس، الأمم الأفريقية، وسط منافسات قوية للفرق المتنافسة.

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الكابتن حسام حسن نادي الضباط حي العجمي

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