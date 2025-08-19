معدلات تنفيذ مشروعات المسطحات الخضراء بالشروق

كشف المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينة الشروق عن معدلات تنفيذ أعمال تطوير المسطحات الخضراء بالمدينة.

وأكد إسناد عمليات تطوير المسطحات الخضراء بالإسكان الفاخر والجزر المحيطة بها لإحدى شركات المقاولات وتم تنفيذ بنسبة 20%، مشيرًا إلى إسناد عملية تطوير ورفع كفاءة الطريق الحرية لشركة زهرة الخليج، وتم الاستلام وسيتم البدء في العمل.

عقد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، اجتماعًا مع مجموعة من سكان منطقة التعاونية بالمدينة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التواصل المستمر مع السكان والاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات السكان في منطقة التعاونية والعمل على إيجاد حلول لها.

وأكد أهمية تحسين الخدمات المقدمة للسكان في منطقة التعاونية والعمل على تحسين الخدمات من خلال تنفيذ خطة شاملة لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.

كما أكد رئيس الجهاز أهمية التواصل المستمر مع السكان والاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم.

- يتم العمل على تعزيز التواصل بين الجهاز والسكان من خلال عقد اجتماعات دورية والاستماع إلى آراء السكان.

- يتم العمل على حل المشاكل التي تواجه السكان في منطقة التعاونية. ويتم العمل على تنفيذ حلول فورية للمشاكل التي تم مناقشتها خلال الاجتماع.

وشدد على أهمية التعاون بين الجهاز والسكان في تحسين الخدمات ورفع كفاءة المدينة ويتم العمل على تعزيز التعاون بين الجهاز والسكان من خلال عقد اجتماعات دورية والعمل على تنفيذ مقترحات السكان.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة مشروع المماشي السياحية بمدينة الشيخ زايد، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات متابعة المشروعات بالمدن الجديدة.

واستعرض الاجتماع، عناصر وأهداف إقامة مشروع المماشي السياحية بالمدن الجديدة، والتي تتضمن مسارات للدراجات وأنشطة رياضية واجتماعية وتجارية، وتستهدف تعظيم الاستفادة وحسن استغلال المساحات الموجودة في المدن الجديدة وتجميل تلك المساحات.

وأشارت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أن المماشي السياحية بالمدينة تضم مولات تجارية ومباني مطاعم وغيرها، وتم تسليم عددٍ من الشركات المولات المخصصة لها وتشغيلها، كما تضم مسطحات خضراء وأماكن جلوس عامة، لافتة إلى أنه يتم شن حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات المخالفة.

عدم السماح بالتعدي على الطريق وإعاقة الحركة المرورية

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الإسكان على عدم السماح بالتعدي على الطريق والذي يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، واستمرار تنفيذ الحملات اليومية لرفع أي إشغالات.

كشفت دراسة دولية حديثة عن مشروع الإسكان الاجتماعي عن التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة.

حيث أشارت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" إلى أن المبادرة بدأت بالتعاون مع ٤ بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع ٣٠ جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري.

كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.

بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية.

وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من ٢.١٧ مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم.

