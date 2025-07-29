مسئولو السويس الجديدة يستقبلون وفدا من شركة البترول ضمن مبادرة "اعرف مدينتك"

استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ومسئولو الجهاز، وفدًا من شركة السويس لتصنيع البترول، في زيارة تعريفية تهدف إلى التعرف على مقومات مدينة السويس الجديدة، والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، وتعزيز الوعي بما تشهده مدن الجيل الرابع من تطور عمراني متسارع، في إطار تفعيل مبادرة "اعرف مدينتك".

بدأت الزيارة بعقد اجتماع بمقر الجهاز، تم خلاله استعراض أبرز المشروعات الحالية وخطط التنمية المستقبلية، بالإضافة إلى تقديم عرض توضيحي تناول المخطط العام للمدينة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يمثل نقطة جذب للمهتمين بمجال التنمية العمرانية.

ثم تفقد مسئولو الجهاز والشركة، عددًا من المشروعات السكنية، إلى جانب مدارس وحضانات جارٍ تنفيذها ضمن خطة توفير الخدمات الأساسية، واطلع الوفد على آليات التنفيذ والمعايير الفنية والمعمارية المعتمدة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود تعزيز التواصل المجتمعي، والتعريف بما تحققه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، تسهم في ترسيخ مكانة المدن الجديدة كوجهات تنموية واعدة تدعم الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جانبًا من مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل بعددٍ من المدن الجديدة، والتي يتم تنفيذها في إطار استكمال خُطة الدولة لإتاحة الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل من المواطنين، بجانب الوحدات السكنية البديلة لسكان المناطق العشوائية.

وفي هذا الإطار، أشار وزير الإسكان إلى أن استراتيجية الوزارة فى توفير الوحدات السكنية تعتمد على 3 محاور، وهي دعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة، ومساندة أصحاب الدخول المتوسطة بتوفير الوحدات المناسبة لهم، وإتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، واستغلال عائد بيع هذه الوحدات في دعم الشرائح المستحقة.

وشدد وزير الإسكان على دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، والالتزام بالتوقيتات الزمنية للأعمال، ومراعاة تنفيذ مشروعات الخدمات المختلفة بالتزامن مع تنفيذ العمارات السكنية.

بدء تسليم المرحلة السادسة من "سكن لكل المصريين" أكتوبر المقبل

وفي هذا الإطار، أعلن المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، تقدم الأعمال بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، المرحلة السادسة، بالمدينة بإجمالي ٥٥ ألف وحدة سكنية وبتكلفة اجمالية تتخطى الـ ٣٢ مليار جنيه والمتوقع بدء التسليم المرحلي لهذه المرحلة بداية من أكتوبر المقبل.

بدوره، تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع "روضة العبور"، والذي يعتبر واجهة عمرانية متكاملة متعددة الاستخدامات، حيث يضم المشروع 134 عمارة بها أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية وتجارية وإدارية، على مساحة تمتد ( لـ ٢٠٠ فدان).

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