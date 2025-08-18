الموقف القانوني تجاه المتهم مدعي الجنون للإفلات من العقاب

نص قانون الإجراءات الجنائية على طرق التعامل مع ادعاء الجنون وآليات فحص القوى العقلية للمتهمين خاصة إذ حاول المتهم ادعاء ذلك، أو كان مريضا بالفعل يستحق الرأفة والعلاج.



إجراءات وضع المتهم تحت الملاحظة الطبية

وحسب القانون، يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المصحات الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم أن كان له مدافع.

وجاء فى الفقرة الثانية من المادة: ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.

ادعاء الجنون أحد الحيل المعروفة في الدفاع

يقول خبراء القانون، أن بعض المتهمين أثناء محاكمتهم يستخدمون بعض الحيل ومنها التظاهر بالجنون، ويلجأ فريق دفاعهم لتقديم طلب لهيئة المحكمة التى تنظر دعواهم لإحالة موكليهم لمصحات نفسية للتأكد من قواهم العقلية.

حسب الموقع الرسمي لنقابة المحامين، تتغلب المحكمة على ذلك باستخدام حقها القانونى المخول لها فى المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية لوضع المتهمين داخل مصحة نفسية حكومية لفحص قواهم العقلية.

ماذا يعني قانون الإجراءات الجنائية؟

يمكن تعريف قانون الإجراءات الجنائية بأنه مجموعة القواعد التي تنظم سير الدعوى الجنائية الناشئة من الواقعة الإجرامية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى يصدر حكم بات وكيفية تنفيذ هذا الحكم.

والإجراءات الجنائية هي عملية إصدار الأحكام القضائية في القانون الجنائي، ورغم أن الإجراءات الجنائية تختلف بدرجةٍ كبيرة فيما بينها بمقدار حق النظر بالدعوى، إلا أنَّها تبدأ عمومًا باتهام جنائي رسمي، وتنتج عنها إما إدانة أو تبرئة المتهم من الجناية.

وحاليًا، يضع القانون الجنائي في الكثير من الدول الديمقراطية المحكومة بالقانون ضرورة للإثبات على عاتق المدعي، بحيث أنه من وظيفة المدعي إثبات تهمة المتهم (المدعى عليه) بشكلٍ قاطع، وذلك على عكس ما يحصل عندما تعطى مهمة إثبات براءة المتهم إلى الدفاع، ويحل الشك بالحكم في صالحه.

ويُعرَف هذا الاحتياط باسم افتراض البراءة، وهو مفروضٌ في دول مجلس أوروبا الـ46، بموجب البند السادس من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك فإنَّه متضمن في اتفاقيات أخرى لحقوق الإنسان، رغم أن كيفية تطبيقه تختلف من بلدٍ إلى آخر.

