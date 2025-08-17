الإثنين 18 أغسطس 2025
وكالة الممثل لي جي هون تؤكد تورطه في قضية عنف منزلي

أكدت وكالة "Y.ONE Entertainment" بشكل رسمي أن الممثل الكوري لي جي هون هو الشخصية التي تم الإشارة إليها في التقارير الإعلامية باسم "الممثل A في الأربعينيات من عمره"، والذي تم الإبلاغ عنه للشرطة بتهمة العنف المنزلي.

ووفقًا لما أعلنته الشرطة، فقد تلقت بلاغًا في وقت متأخر من ظهر يوم 24 يوليو الماضي، يفيد بتعرض زوجة الممثل لي جي هون لاعتداء جسدي من قبله في منزلهما بمدينة "بوتشون"، وذكرت أن المشاجرة بدأت عندما حاول الممثل مغادرة المنزل خلال خلاف حاد مع زوجته، التي حاولت منعه، مما أدى إلى اشتباك جسدي بينهما.

وعلى الرغم من بدء الشرطة في التحقيق في ادعاءات الاعتداء، إلا أن الزوجة قررت عدم المضي قدمًا في اتهاماتها، ونتيجة لذلك، تم تصنيف الحادثة كقضية عنف منزلي وليست قضية جنائية. وبناءً على شهادات الشهود ورغبة الزوجة الصريحة في عدم توجيه اتهامات، تعتزم الشرطة إغلاق القضية قريبًا.

من جانبها، أصدرت وكالة "Y.ONE Entertainment" بيانًا توضيحيًا في الـ 17 من أغسطس، أكدت في صحة البلاغ الذي قدمته زوجة الممثل، لكنها نفت بشكل قاطع وقوع أي اعتداء جسدي. وأوضحت الوكالة أن ما حدث كان مجرد خلاف زوجي أدى إلى تدخل الشرطة، وأن الزوجة أكدت بوضوح أنها لا ترغب في رفع دعوى قضائية.

وقدمت الوكالة اعتذارًا عن تسبب هذه الحادثة في قلق الجمهور، مشيرة إلى أن لي جي هون وزوجته "يراجعان تصرفاتهما" بشأن الحادث.

