انضمام ديف باتيستا إلى طاقم عمل فيلم ROAD HOUSE 2

آمازون برايم ، أعلنت منصة آمازون، انضمام الممثل ديف باتيستا إلى طاقم عمل الجزء الثاني من فيلم ROAD HOUSE، إلى جانب بطل العمل الممثل جيك جيلينهال.

كما تعاقدت آمازون، رسميا عن تعاقدها مع المخرج الشهير جاي ريتشي، ليتولى إخراج فيلم ROAD HOUSE 2.

كما أكدت منصة آمازون، عن عودة الممثل جيك جيلينهال، للعب دور البطولة في الجزء الثاني من الفيلم، فيما يجري حاليا اختيار باقي الأبطال.

الجزء الأول من فيلم ROAD HOUSE

أصبح فيلم ROAD HOUSE، الأول عالميا بأكثر من 50 مليون مشاهدة، وذلك بعد ما يقرب من ١٠ أيام فقط من طرحه للمشاهدة على منصة آمازون.

وطرحت منصة آمازون، في ٢١ مارس ٢٠٢٤، أحدث أفلامها، ROAD HOUSE، والذي يلعب بطولته النجم جيك جيلنهال، للمشاهدة حصريا عبر منصتها الرقمية.

تفاصيل فيلم ROAD HOUSE

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم ROAD HOUSE، حول مقاتل سابق في الـ UFC، ينتهي به الحال إلى العمل في حانة بولاية فلوريدا الأمريكية، ليكتشف أن الأمور داخل الحانة، ليست كما تبدو من الخارج.

لاعب الفنون القتالية كونور ماكجريجور يقتحم عالم التمثيل في فيلم ROAD HOUSE

واقتحم لاعب الفنون القتالية المختلطة الشهير كونور ماكجريجور عالم التمثيل، في أولى تجاربه السينمائية، لأول مرة كـ ممثل في فيلم ROAD HOUSE.

منصة آمازون الرقمية

يذكر أن شركة مترو جولدوين ماير “إم جي إم” للإنتاج انضمت إلى استوديوهات أمازون ومنصتها الخاصة بالفيديو، في صفقة بلغت قيمتها 8.45 مليار دولار لمواجهة الشركات المنافسة في مجال البث الرقمي.

وتعمل إم جي إم في مجال الإنتاج السينمائي منذ ما يقرب من 100 عام، وهي تتكامل مع قطاع أمازون ستديوز للإنتاج الفني، الذي يركز بشكل أساسي على إنتاج البرامج التلفزيونية، وأكدت أمازون علي إنها ستساعد في الحفاظ على تراث “إم جي إم” وأرشيف أفلامها، وستوفر للمشاهدين مجالًا أكبر لمشاهدة هذه الأعمال، وحصلت أعمال “إم جي إم” على مدار تاريخها على أكثر من 180 جائزة أوسكار.

وكانت شبكة أمازون أعلنت في مايو 2021 عن استحواذها على “مترو جولدوين ماير”، وحصلت بالتالي على مجموعة أعمال عدة، من بينها سلسلة أفلام جيمس بوند وروكي وذي سايلنس أوف ذي لامبس وبايزك إنستنكت.

ثاني أغلى صفقة استحواذ

وتشكل هذه الصفقة ثاني أغلى عملية استحواذ في تاريخ أمازون بعد شرائها متاجر هول فودز الأمريكية مقابل 13.7 مليار دولار عام 2017، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن إجازتها عملية الاستحواذ هذه من دون شروط، معتبرة أن العملية لا تطرح أي مشكلة تتعلق بالمنافسة في أوروبا.

وواجهت الصفقة اعتراضًا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تثير قلقًا من تعزيز نفوذ أمازون في قطاع البث الرقمي القائم على الاشتراكات، وتحاول نقابات مدعومة من سياسيين أن تمنعها.

