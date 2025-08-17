الأحد 17 أغسطس 2025
خارج الحدود

ويتكوف: نناقش تبادل الأراضي مع زيلينسكي ونأمل أن ينتهي الأمر باتفاق سلام قريبا

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأحد: إن الأقاليم الخمسة التي تريدها روسيا كانت دائما من وجهة نظرنا جوهر الاتفاق

وأضاف ستيف ويتكوف: سنناقش تبادل الأراضي مع زيلينسكي ونأمل أن ينتهي الأمر باتفاق سلام قريبا جدا ونأمل في عقد اجتماع مثمر مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين في واشنطن

ميدفيديف: روسيا وأمريكا تتفقان على مطالبة أوكرانيا بوقف الحرب

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الألماني اليوم الأحد: إن أوروبا والولايات المتحدة على استعداد لتقديم ضمانات أمنية لأي اتفاق سلام في أوكرانيا.

الضغط على روسيا بالعقوبات بعد محادثات بوتين وترامب

وأمس، أعلن بيان أصدره قادة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيواصل الضغط على روسيا بالعقوبات بعد محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأصدر قادة أوروبيون بيانا أشادوا فيهم بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية وتحقيق السلام العادل والدائم.

وقال القادة الأوروبيون في بيانهم إنهم مستعدون للعمل مع ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأجل قمة ثلاثية مدعومة من أوروبا.

وأعلن القادة الأوروبيون، دعمهم تصور ترامب بإجراء مزيد من المحادثات مع زيلينسكي ومختلف الأطراف.

ورحب القادة بجهود الرئيس الأمريكي ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا وتحقيق السلام العادل والدائم.

