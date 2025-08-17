زيلينسكي: لا تنازل عن أراض أوكرانية والانضمام للاتحاد الأوروبي جزء من الضمانات الأمنية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن دستور بلاده يحظر التنازل عن أي أراضٍ أو مقايضتها، مشددًا على أن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الأوكرانية غير قابلة للنقاش أو المساومة.

الاتحاد الأوروبي كضمانة أمنية

وأضاف زيلينسكي أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يمثل جزءًا من الضمانات الأمنية الاستراتيجية لبلاده، معتبرًا أن الاندماج الكامل في المنظومة الأوروبية ركيزة أساسية لمستقبل أوكرانيا واستقرارها.

مطالب غامضة من موسكو

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من المطالب، "لكننا لا نعرفها جميعًا"، موضحًا أن مراجعتها ستستغرق وقتًا طويلًا، و"من المستحيل القيام بذلك تحت ضغط السلاح".

ضرورة وقف إطلاق النار

وشدد زيلينسكي على أنه من الضروري وقف إطلاق النار والعمل بسرعة على اتفاق نهائي، موضحًا أن هذه الملفات ستكون محورًا مهمًا للنقاش خلال محادثات واشنطن المرتقبة.

مفاوضات جدية مطلوبة

وختم زيلينسكي بالقول إن بوتين "لا يريد وقف القتل"، لكن عليه أن يفعل ذلك، مضيفًا أن أوكرانيا تحتاج إلى مفاوضات جادة يمكن أن تبدأ من حيث خط الجبهة الحالي، باعتباره نقطة انطلاق نحو حل سياسي محتمل.

