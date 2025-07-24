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ثقافة وفنون

أحمد سعد يرد على انتقادات إطلالاته: مش جاي من القمر والناس بتحب الغرابة

أحمد سعد، فيتو
أحمد سعد، فيتو

أحمد سعد، رد المطرب أحمد سعد على سيل الانتقادات التي طالته مؤخرًا بسبب إطلالاته الغريبة في عدد من حفلاته الغنائية.

 

رد أحمد سعد على منتقدي إطلالاته الغريبة

وقال أحمد سعد خلال مداخلة هاتفية مثيرة للجدل مع الإعلامي شريف عامر خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة MBC مصر، "الناس بتطلع تنتقدني، بس هي في الحقيقة بتحب المطرب يبقى غريب، مستنية منه لوك مختلف، مش بالشكل الطبيعي أو التقليدي".

 

أحمد سعد: "مش هلبس كده في حياتي العادية"

وأوضح الفنان أن اختياراته الغريبة في اللبس ليست جزءًا من حياته اليومية، بل تتعلق بطبيعة عمله كفنان استعراضي، مضيفًا: "أنا لو مش مطرب، عمري ما هلبس اللبس الغريب ده، لكن على المسرح الناس بتحب تشوف حاجة مش معتادة".

أحمد سعد: "أنا إنسان طبيعي.. مش من القمر"

واختتم أحمد سعد مداخلته برسالة لجمهوره قائلًا: "أنا مش بني آدم من القمر.. أنا إنسان طبيعي، وبعمل اللي الناس بتحب تشوفني به.. الغرابة جزء من شغلي مش من شخصيتي".

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