رياضة

تفاصيل برنامج الأهلي التدريبي استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، التراجع عن إقامة مباراة ودية للفريق خلال فترة التوقف الحالية، وخوض التدريبات الجماعية بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يفكر في خوض مباراة ودية خلال الأيام القادمة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة، حيث يحصل الأهلي على راحة من خوض المباريات في الجولة الثالثة من المسابقة المحلية ومن ثم طلب ريبيرو المدير الفني للفريق خوض مباراة ودية للحفاظ على لياقة اللاعبين.

ووضع ريبيرو برنامج تدريبي للفريق خلال الأيام المقبلة، حيث حصل اللاعبون على راحة سلبية من المران يومي السبت والأحد، على أن يعود الفريق غدا الاثنين، ثم يحصل الفريق على راحة جديدة يوم الخميس، على أن يستأنف تدريباته بدءا من الجمعة وحتى الأحد، ضمن برنامج إعداد الفريق لمواجهة غزل المحلة.

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

