كريم فؤاد يرحب بتجديد تعاقده مع الأهلي

كريم فؤاد
كريم فؤاد

أكد مصدر داخل الأهلي أن كريم فؤاد لاعب الفريق يرحب بتجديد تعاقده مع الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مضيفا أن تجديد تعاقد اللاعب وإعلان الأمر مسألة وقت.  

ويحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم على راحة سلبية من التدريبات على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الإثنين استعدادا لمباراة غزل المحلة القادمة في الدوري.  

وحقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على ضيفه فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

