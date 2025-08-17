الأحد 17 أغسطس 2025
براتب يصل لـ350 دينار، فرص عمل للشباب المصري بالأردن

محمد جبران وزير العمل،فيتو
أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، عن توفير 11 فرصة عمل للكوادر المصرية للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية في عددِ من المجالات برواتب تتراوح بين 290 إلى 350 دينار أردني حسب التخصص.

ودعت الشباب الذي تنطبق عليه الشروط المُدونة في الإعلان، سرعة التقديم من اليوم الأحد الموافق 17 -8-2025، ولمدة 5 أيام على الرابط التالي هنا 

وتأتي هذه الفرص الجديدة في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بفتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب المصري بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.. 

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل: إن هذه الفرص عبارة عن 5 عامل مٌنشار حجر يكون خبرة في مجال الرخام والحجر في مدة لا تقل عن 5 سنوات، و3 فني قطع كلادين متخصصين في قطع الكلادين بماكينة ليزر، و3 عامل صناعي وإنتاج بمصنع بلاستيك يكون خبرة في تشغيل ماكينة المقصات لا تقل عن 5 سنوات.

