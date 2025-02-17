تجاوزت 3 ملايين جنيه، تعرف علي أسعار سيارات روكس في السوق المصري

سيارات روكس.. أستقبل السوق المصري اليوم أولي سيارات روكس الكهربائية،بضمان على البطارية لمدة 8 سنوات أو 240 ألف كم.



أسعار سيارات روكس 01 في السوق المصري



ووفقا لما نشره الوكيل المحلي للعلامة التجارية، لسيارات روكس، أسعار سيارات روكس التي تم طرحها في السوق المصري بالأسعار التالية:



يصل سعر أول فئة فاميلي 3 مليون و650 ألف جنيه.



يصل سعر ثاني فئة أفيايشن بسعر 3 مليون و735 ألف جنيه.



مواصفات محركات سيارة روكس 01



حصلت سيارات روكس علي محركات الكهربائية بقوة اجمالية تبلغ 470 حصان وعزم دوران 740 نيوتن متر ويمكنها التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 5.5 ثانية وسرعة قصوى 190 كم في الساعة. كما يتصل بالمحركات الكهربائية محرك بنزين 1500 سي سي بقوة 154 حصان يوفر الطاقة للبطارية التي تأتي 56 كيلوواط في الساعة.



تعرف علي مدى وشحن روكس 01

ويمكن للسيارة قطع مسافة 235 كم على الكهرباء فقط. وتقطع بكل محركاتها مدى يبلغ 1115 كم كما يمكن شحن البطارية في 8.6 ساعة.



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