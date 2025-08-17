اتحاد التأمين يوصى بالاستفادة من التجارب الدولية فى إصدار سندات الكوارث

تشهد صناعة التأمين العالمية تزايدًا في حجم المخاطر الطبيعية، مثل الأعاصير، الزلازل، والفيضانات، نتيجة لتغير المناخ والنمو السكاني وتوسع العمران في مناطق معرضة للمخاطر.

وقال اتحاد شركات التأمين المصرية إنه في ظل هذه التحديات، ظهرت أدوات مالية مبتكرة لزيادة القدرة الاستيعابية لشركات التأمين وإعادة التأمين، ومن أبرزها سندات الكوارث (Catastrophe Bonds – Cat Bonds)، التي تمثل جسرًا بين أسواق التأمين وأسواق رأس المال.

ما هي سندات الكوارث؟

سندات الكوارث هي أدوات دين ذات عائد مرتفع تصدرها شركات التأمين أو إعادة التأمين أو الحكومات. بهدف جمع الأموال التي يمكن استخدامها لتغطية الخسائر المالية الكبيرة الناتجة عن وقوع كوارث طبيعية محددة مسبقًا. وفي حال عدم وقوع الكارثة خلال فترة السند، يحصل المستثمرون على عوائد مجزية. أما في حال وقوع الكارثة وتجاوز الخسائر مستوى معين متفق عليه، فإن المستثمرين قد يخسرون جزءًا من رأس مالهم أو كله، ويتم استخدام هذا المبلغ لتعويض شركات التأمين عن الخسائر.

الغرض من سندات الكوارث

تعتبر سندات الكوارث أداة حيوية لشركات التأمين وإعادة التأمين لإدارة مخاطرها وتوزيعها. فبدلًا من تحمل كامل العبء المالي للكوارث الكبرى، يمكن لهذه الشركات نقل جزء من هذا العبء إلى المستثمرين في أسواق رأس المال. مما يساعد على:

•تخفيف المخاطر: تقليل تعرض شركات التأمين لخسائر كارثية قد تهدد استقرارها المالي.

•توفير السيولة: ضمان توفر الأموال اللازمة لدفع التعويضات بعد وقوع كارثة كبيرة.

•تنويع مصادر التمويل: توفير بديل لأسواق إعادة التأمين التقليدية.

كيفية عمل سندات الكوارث

عند إصدار سندات الكوارث، يقوم المستثمرون بشراء هذه السندات وتقديم رأس المال لشركة التأمين. يتم الاحتفاظ برأس المال في حساب ضمان أو في شركة ذات غرض خاص (Special Purpose Vehicle - SPV). ويتم تحديد شروط السند بوضوح، بما في ذلك نوع الكارثة المغطاة، والمنطقة الجغرافية، والحد الأدنى للخسارة (Trigger Event) التي تؤدي إلى تفعيل السند. فإذا لم تحدث الكارثة المتفق عليها خلال فترة السند، يتم إعادة رأس المال للمستثمرين بالإضافة إلى الفوائد. أما إذا حدثت الكارثة وتجاوزت الخسائر العتبة المحددة، يتم استخدام رأس المال المستثمر لدفع التعويضات، وقد يخسر المستثمرون جزءًا أو كل استثمارهم.

المزايا والعيوب

عوائد جذابة للمستثمرين: تقدم سندات الكوارث عوائد أعلى مقارنة بالاستثمارات التقليدية، خاصة وأنها غير مرتبطة بأسواق المال التقليدية.

تنويع المحافظ الاستثمارية: توفر للمستثمرين فرصة لتنويع محافظهم، حيث أن أداء هذه السندات لا يرتبط بشكل مباشر بأداء الأسواق المالية.

إدارة المخاطر لشركات التأمين: تساعد شركات التأمين على إدارة مخاطرها بشكل فعال وتقليل تعرضها للخسائر الكبيرة.

تسعير المخاطر بشكل أكثر دقة بفضل الاعتماد على نماذج علمية.

تعزيز الاستقرار المالي للقطاع التأميني في مواجهة أحداث شديدة.

العيوب:

•مخاطر فقدان رأس المال: يواجه المستثمرون خطر فقدان جزء أو كل رأس مالهم في حال وقوع الكارثة المتفق عليها.

•التعقيد: تعتبر سندات الكوارث أدوات مالية معقدة تتطلب فهمًا عميقًا للمخاطر المرتبطة بها.

•السيولة المحدودة: قد تكون سيولة هذه السندات أقل مقارنة بالأوراق المالية الأخرى.

دور سندات الكوارث في صناعة التأمين

تلعب سندات الكوارث دورًا محوريًا في صناعة التأمين وإعادة التأمين، حيث توفر آلية مبتكرة لنقل المخاطر الكبيرة المرتبطة بالكوارث الطبيعية من الميزانيات العمومية لشركات التأمين إلى أسواق رأس المال العالمية. هذا الدور يتجلى في عدة جوانب.

نقل المخاطر وتوزيعها

وتعتبر سندات الكوارث أداة فعالة لنقل المخاطر (Risk Transfer) من شركات التأمين وإعادة التأمين إلى المستثمرين. فبدلًا من أن تتحمل شركات التأمين وحدها الخسائر الهائلة التي قد تنتج عن كارثة كبرى، تقوم هذه السندات بتوزيع جزء من هذه المخاطر على قاعدة أوسع من المستثمرين، بما في ذلك صناديق التحوط، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول. هذا يقلل من تركيز المخاطر في قطاع التأمين ويساهم في استقرار السوق.

تعزيز القدرة الاستيعابية لشركات التأمين

من خلال نقل المخاطر إلى أسواق رأس المال، تمكن سندات الكوارث شركات التأمين من زيادة قدرتها الاستيعابية هذا يعني أن الشركات يمكنها تغطية مخاطر أكبر أو عدد أكبر من الوثائق دون أن تعرض نفسها لمخاطر إفلاس في حال وقوع كارثة ضخمة. هذا يعود بالنفع على المؤمن عليهم، حيث يضمن توفر التغطية التأمينية اللازمة حتى في مواجهة الأحداث الكارثية.

بديل لإعادة التأمين التقليدية

تاريخيًا، كانت شركات التأمين تعتمد بشكل كبير على شركات إعادة التأمين التقليدية لنقل جزء من مخاطرها. ومع ذلك، فإن سوق إعادة التأمين قد يواجه قيودًا في القدرة الاستيعابية أو قد ترتفع تكاليفه بشكل كبير بعد سلسلة من الكوارث الكبرى. توفر سندات الكوارث بديلًا مهمًا ومكملًا لإعادة التأمين التقليدية، مما يمنح شركات التأمين مرونة أكبر في إدارة محافظ مخاطرها والوصول إلى مصادر تمويل متنوعة.

إدارة رأس المال

تساعد سندات الكوارث شركات التأمين على إدارة رأس مالها بشكل أكثر كفاءة. فمن خلال تقليل الحاجة إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من رأس المال لتغطية المخاطر الكارثية، يمكن للشركات تحرير جزء من هذا رأس المال لاستثماره في مجالات أخرى أو لتحسين عوائد المساهمين. كما أنها تساعد الشركات على الامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بكفاية رأس المال.

الاستجابة لتغير المناخ

مع تزايد وتيرة وشدة الكوارث الطبيعية نتيجة لتغير المناخ، أصبحت سندات الكوارث أداة أكثر أهمية. فهي توفر آلية لتمويل الخسائر المتزايدة الناجمة عن هذه الأحداث، وتساعد على سد الفجوة بين الخسائر الاقتصادية والخسائر المؤمن عليها. كما أنها تشجع على تطوير نماذج أفضل لتقييم المخاطر والتسعير في قطاع التأمين.

التأثير على تسعير التأمين

يمكن أن تؤثر سندات الكوارث على تسعير وثائق التأمين. فمن خلال توفير آلية فعالة لنقل المخاطر، يمكن لشركات التأمين تقليل تكلفة رأس المال المرتبطة بالمخاطر الكارثية، مما قد ينعكس إيجابًا على أقساط التأمين للمستهلكين في بعض الحالات. كما أنها تزيد من الشفافية في تسعير المخاطر الكارثية من خلال ربطها بأسواق رأس المال.

رأي اتحاد شركات التأمين المصرية

وأشار اتحاد شركات التأمين المصرية الى انه تمثل سندات الكوارث نقلة نوعية في الأدوات المالية التي تعزز مرونة شركات التأمين وإعادة التأمين في مواجهة التحديات الكبرى الناجمة عن الكوارث الطبيعية والأخطار النظامية. فهي لا تقتصر على كونها وسيلة مبتكرة لنقل المخاطر إلى أسواق رأس المال، بل تُعد أيضًا ركيزة أساسية لضمان استقرار السوق والحفاظ على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى في أصعب الأزمات.

ومن هنا، فإن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إصدار وتداول سندات الكوارث تصبح خطوة ملحة وضرورية لفتح آفاق جديدة أمام السوق المصرية، مع مراعاة الجوانب الفنية والتشريعية والاقتصادية. وفي هذا الإطار، بادر الاتحاد من خلال لجنة إعادة التأمين، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى إعداد دراسة شاملة حول سندات الكوارث الطبيعية، تضمنت آليات عملها وفرص الاستثمار بها، وما يمكن أن تحققه من قيمة مضافة لقطاع التأمين المصري، مع استشراف التحديات التي ينبغي الاستعداد لتجاوزها.

إن التعرف على مثل هذه الأدوات المالية المتطورة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة هو خطوة هامة نحو بناء سوق تأمينية أكثر قوة واستدامة، قادرة على حماية الاقتصاد والمجتمع في مواجهة أخطار المستقبل

