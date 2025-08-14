تأجيل الانتخابات على مقعد رئيس اتحاد شركات التأمين لـ 24 أغسطس

عقد مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية اجتماعا أمس الأربعاء الموافق 13/8/2025 لبحث بعض الموضوعات ومن ضمنها الخطاب الذي ورد لاتحاد شركات التأمين المصرية من شركة ثروة لتأمينات الحياة والذي يفيد بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح جون سعد هو رئيس مجلس الإدارة.

وفي ضوء ما تقدم، ووفق تقرير لجنة فحص طلبات الترشح، أًحيط المجلس بزوال الصفة المؤهلة للترشح لانتخابات المجلس عن الرئيس السابق لشركة ثروة لتأمينات الحياة، حيث إن لائحة النظام الأساسي (المواد 12 و18) للاتحاد تشترط أن يكون مرشح الشركة متوليا لمنصب رئيس أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركات أعضاء الاتحاد.

وقد قام علاء الزهيري - الرئيس الحالي للاتحاد - ومرشح الرئاسة للدورة القادمة - باقتراح لمجلس الإدارة في بند ما يستجد من أعمال مفاده الآتي: "على الرغم من أنني قد أصبحت المرشح الوحيد على مقعد الرئاسة، فإنني أود أن أؤكد حرصي العميق على مبادئ الشفافية والمشاركة الديمقراطية. ومن هذا المنطلق، أُعرب عن رغبتي الصادقة في اعادة فتح باب الترشح أمام ممثلي شركات الحياة على منصب الرئاسة أمامي، إيمانًا بأن المناصب تكليف لا تشريف، وأن الأفضلية يجب أن تُمنح لمن يرى فيه اعضاء الجمعية العامة القدرة على خدمة المصلحة العامة على أكمل وجه".

إعادة فتح باب الترشح على مقعد الرئيس

وبعد مناقشات لهذا المقترح بالمجلس وافق أغلبية الأعضاء على هذا المقترح وقرر المجلس ما يلي:

أولا: تأجيل الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية والتي كان من المقرر عقدها يوم الإثنين الموافق 18/8/2025 إلى يوم الأحد الموافق 24/8/2025 الساعة الواحدة ظهرًا بمقر الاتحاد، وإخطار أعضاء الجمعية العامة بهذا التأجيل.

ثانيا: إعادة فتح باب الترشح على مقعد الرئيس أمام علاء الزهيري – المرشح الحالي – لشركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال على أن تقدم طلبات الترشح بمقر الأمانة العامة للاتحاد في الفترة من يوم الأحد 17/8/2025 وحتى يوم الخميس 21/8/2025.



