20 شاحنة إماراتية محملة بمواد غذائية تدخل غزة من معبر رفح البري

معبر رفح البري
معبر رفح البري

واصلت قوافل المساعدات الإنسانية الإماراتية دعمها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث عبرت، اليوم، 20 شاحنة إغاثية من معبر رفح البري في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى داخل القطاع.

 

عبور 20 شاحنة إماراتية محملة بمواد غذائية  معبر رفح البري لغزة

 

وتحمل الشاحنات كميات من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية الأساسية، في إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة المواطنين في غزة، وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

ويأتي هذا التحرك استمرارًا لسلسلة من القوافل الإغاثية التي تسيرها مصر والإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتأكيد على الموقف الثابت في تقديم العون والمساندة الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة.

