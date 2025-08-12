الثلاثاء 12 أغسطس 2025
قادمة من قطر والإمارات، عبور 68 شاحنة مساعدات إغاثية معبر رفح البري

المساعدات الاماراتية
المساعدات الاماراتية

عبرت، اليوم، من معبر رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم 20 شاحنة مساعدات إغاثية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، محمّلة بمواد غذائية وإغاثية متنوعة، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.


عبور 68 شاحنة مساعدات إغاثية من دولة قطر والإمارات معبر رفح البري 

كما شهد المعبر عبور 48 شاحنة مساعدات مقدمة من دولة قطر، تضم 12 شاحنة مواد إغاثية متنوعة و36 شاحنة مواد غذائية، إلى جانب شاحنات تابعة للهلال الأحمر المصري، ضمن الجهود الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف المعاناة داخل القطاع.


 

محافظ جنوب سيناء يصدق على المرحلة الثانية للقبول بالثانوية العامة والفنية

مصر جاهزة للحرب، أستاذ دراسات عبرية: تصريحات محافظ شمال سيناء أحدثت صدى واسعا بإسرائيل

تأتي هذه القوافل في إطار التعاون المستمر بين الدول الشقيقة والسلطات المصرية لتأمين وصول المساعدات إلى مستحقيها في غزة.

