فواكه يجب على المرأة الحامل تناولها لصحة الجنين

الحمل رحلة جميلة، ولكنها تتطلب مستويات عالية من الطاقة والتغذية لدعم كل من الأم والطفل الذي ينمو.

ويعد النظام الغذائي المتوازن الغني بالفيتامينات والمعادن الأساسية أمرًا بالغ الأهمية في إعداد الجسم للولادة.

وإدراج هذه الفواكه القوية في نظام الغذائي يمكن أن يساعد في ضمان الحصول على القوة والقدرة على التحمل اللازمة للولادة السلسة.

ومن بين أفضل مصادر العناصر الغذائية الطبيعية الفاكهة، التي توفر الألياف والترطيب ومجموعة كبيرة من الفيتامينات اللازمة للقوة والقدرة على التحمل بحسب Times of india.

فواكه يجب أن تتناولها المرأة الحامل لبناء القوة للولادة

1. الموز :

معزز للطاقة

يعتبر الموز مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم، الذي يساعد في منع تقلصات العضلات - وهي مشكلة شائعة أثناء الحمل. كما يوفر الموز طاقة سريعة، ويحافظ على الإرهاق ويضمن بقاء الأمهات الحوامل نشطات وقويات.

البرتقال: المناعة والترطيب

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يقوي جهاز المناعة ويعزز امتصاص الحديد. وهذا أمر حيوي في الوقاية من فقر الدم، وهي الحالة التي يمكن أن تؤدي إلى الضعف أثناء المخاض. بالإضافة إلى ذلك، فإن محتواه العالي من الماء يحافظ على ترطيب الجسم.

التفاح

التفاح غني بالألياف التي تساعد على الهضم وتمنع الإمساك، وهو من أكثر الإزعاجات شيوعًا أثناء الحمل، كما أنه يوفر السكريات البطيئة الإطلاق التي تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم.

5. التوت: مضادات الأكسدة والقدرة على التحمل



الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر مليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف. كما أنها تحتوي على فيتامين سي، الذي يدعم مرونة الجلد ويساعد الجسم على التعامل مع الإجهاد البدني الناتج عن الولادة.

البابايا

تساعد البابايا الناضجة وليس غير الناضجة، والتي قد تسبب الانقباضات على الهضم وتخفيف حرقة المعدة، وهي مصدر رائع لفيتامين سي وبيتا كاروتين، اللذين يقويان المناعة ويدعمان إصلاح الأنسجة.

8. البطيخ

الترطيب وتخفيف آلام العضلات

يمنع محتوى البطيخ العالي من الماء الجفاف ويقلل التورم، وهو أمر شائع أثناء الحمل. كما يحتوي على المغنيسيوم، الذي يساعد على استرخاء العضلات وتخفيف تقلصات الساق.

نصائح لإدراج الفاكهة في نظامك الغذائي أثناء الحمل



مزج الفاكهة في العصائر للحصول على مشروب منعش وغني بالعناصر الغذائية.



إضافة شرائح من الفاكهة الطازجة إلى الزبادي أو دقيق الشوفان للحصول على وجبة إفطار صحية.



تناول وجبات خفيفة من الفاكهة المجففة مثل التمر والمشمش للحصول على دفعة سريعة من الطاقة.



شرب عصائر الفاكهة الطازجة بدون إضافة سكر للحفاظ على ترطيب الجسم وتجديد العناصر الغذائية الأساسية.

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