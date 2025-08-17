الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة البيئة بالدقهلية تحلل 541 عينة مياه شرب

تحليل عينات مياه
تحليل عينات مياه

أكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المديرية تولي ملف تعزيز صحة البيئة أهمية قصوى، موضحًا أن "صحة المواطن تبدأ من البيئة المحيطة به، لذلك نتابع بشكل دقيق جودة مياه الشرب ومياه الغسيل الكلوي وحمامات السباحة والصرف الصناعي والصحي، فضلًا عن المرور الدوري على المدارس والمجازر والأسواق للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية".

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

سحب 541 عينة من مياه الشرب جاءت 470 منها مطابقة و71 غير مطابقة

وفي السياق ذاته، صرّح الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للشئون الوقائية، بأن نتائج الفحص  خلال الأسبوع الماضي شملت 541 عينة من مياه الشرب جاءت 470 منها مطابقة و71 غير مطابقة، بالإضافة إلى 45 عينة من وحدات الغسيل الكلوي كان بينها 5 غير مطابقة، إلى جانب فحص 24 عينة من حمامات السباحة أظهر التحليل عدم مطابقة 6 منها، مشددًا على أن "الإجراءات التصحيحية تتم فورًا بإعادة التحليل خلال 48 ساعة، مع مخاطبة الجهات التنفيذية المختصة، وغلق المنشآت حال تكرار المخالفات".

المرور الميداني شمل 275 مدرسة 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، أن المرور الميداني شمل 275 مدرسة تبين وجود ملاحظات في 60 منها، و5 مجازر بينها 3 غير مطابقة، فضلًا عن المرور على 35 سوقًا وُجدت ملاحظات في 15 منها، مؤكدة أن "المديرية تعمل بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأحياء لاتخاذ إجراءات عاجلة لتلافي الملاحظات حفاظًا على الصحة العامة".

العمل الوقائي لا يقتصر على المياه فقط، بل يشمل كل ما يتصل بسلامة البيئة

كما أشارت الدكتورة آلاء السيد الحديدي، مدير إدارة صحة البيئة، إلى أنه تم المرور على 175 جبانة  وُجدت مخالفات في 155 منها، إضافة إلى 140 قطعة أرض فضاء رُصدت ملاحظات في 102 منها، إلى جانب المرور على 7 معسكرات كانت جميعها مطابقة للاشتراطات، مؤكدة أن "العمل الوقائي لا يقتصر على المياه فقط، بل يشمل كل ما يتصل بسلامة البيئة، ونحن نعمل يوميًا على المتابعة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتصحيح أي ملاحظات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البيئة المحيطة الاشتراطات الصحية الدكتور خالد عبد الغفار الصرف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الوحدات المحلية حمامات السباحة دكتور خالد عبد الغفار خلال الاسبوع الماضى مدير عام الطب الوقائى محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

مواد متعلقة

زلزال جديد بقوة 6 درجات يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية

بعد تسجيله رقما قياسيا للغطس، أسامة ربيع يكرم ولاء حافظ ويهديه درع قناة السويس (صور)

بالأسعار، طرح أراض "تعليمي وتجاري" للتخصيص الفوري

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

وزارة التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن حظر تركيب عدادات المياه

بأمر رئاسي محافظ جديد للبنك المركزي، اعرف التفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

القبض على المتهمين بسرقة هاتف مسن أمام الصراف الآلي بالإسكندرية

ضبط أجنبية تدير شقة للأعمال المخلة فى التجمع

اتحاد الكرة يطالب بإغلاق استاد القاهرة

قانون الإيجار القديم في خطر، محامي يكشف عن 3 مواد تهدد بعدم الدستورية

حجز قضية غسل أموال "الآثار الكبرى" للحكم في 14 سبتمبر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة

الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads