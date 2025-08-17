صحة البيئة بالدقهلية تحلل 541 عينة مياه شرب

أكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المديرية تولي ملف تعزيز صحة البيئة أهمية قصوى، موضحًا أن "صحة المواطن تبدأ من البيئة المحيطة به، لذلك نتابع بشكل دقيق جودة مياه الشرب ومياه الغسيل الكلوي وحمامات السباحة والصرف الصناعي والصحي، فضلًا عن المرور الدوري على المدارس والمجازر والأسواق للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية".

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

سحب 541 عينة من مياه الشرب جاءت 470 منها مطابقة و71 غير مطابقة

وفي السياق ذاته، صرّح الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للشئون الوقائية، بأن نتائج الفحص خلال الأسبوع الماضي شملت 541 عينة من مياه الشرب جاءت 470 منها مطابقة و71 غير مطابقة، بالإضافة إلى 45 عينة من وحدات الغسيل الكلوي كان بينها 5 غير مطابقة، إلى جانب فحص 24 عينة من حمامات السباحة أظهر التحليل عدم مطابقة 6 منها، مشددًا على أن "الإجراءات التصحيحية تتم فورًا بإعادة التحليل خلال 48 ساعة، مع مخاطبة الجهات التنفيذية المختصة، وغلق المنشآت حال تكرار المخالفات".

المرور الميداني شمل 275 مدرسة

ومن جانبها أوضحت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، أن المرور الميداني شمل 275 مدرسة تبين وجود ملاحظات في 60 منها، و5 مجازر بينها 3 غير مطابقة، فضلًا عن المرور على 35 سوقًا وُجدت ملاحظات في 15 منها، مؤكدة أن "المديرية تعمل بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأحياء لاتخاذ إجراءات عاجلة لتلافي الملاحظات حفاظًا على الصحة العامة".

العمل الوقائي لا يقتصر على المياه فقط، بل يشمل كل ما يتصل بسلامة البيئة

كما أشارت الدكتورة آلاء السيد الحديدي، مدير إدارة صحة البيئة، إلى أنه تم المرور على 175 جبانة وُجدت مخالفات في 155 منها، إضافة إلى 140 قطعة أرض فضاء رُصدت ملاحظات في 102 منها، إلى جانب المرور على 7 معسكرات كانت جميعها مطابقة للاشتراطات، مؤكدة أن "العمل الوقائي لا يقتصر على المياه فقط، بل يشمل كل ما يتصل بسلامة البيئة، ونحن نعمل يوميًا على المتابعة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتصحيح أي ملاحظات".

