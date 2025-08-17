زلزال جديد بقوة 6 درجات يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية

ذكرت الإدارة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، أن 29 شخصا أصيبوا بعد زلزال بقوة 6 درجات هز وسط سولاويسي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وهز منطقة بوسو وشعر به سكان المناطق المجاورة.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أن من بين المصابين شخصان في حالة حرجة.

وقبل وقت سابق ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا.

وأعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع عند الساعة 01:38 بتوقيت موسكو (05:38 بالتوقيت المحلي)، وكان مركزه على بعد 104 كيلومترات شرق مدينة بالو الواقعة على ساحل جزيرة سولاويسي، وهي مدينة ساحلية يقطنها نحو 282 ألف نسمة.

وأكدت البيانات أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم تُسجّل حتى الآن أي تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية، كما لم تُصدر السلطات الإندونيسية أي تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي.

وفي وقت سابق أمس السبت، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة مقاطعة "بابوا" شرق إندونيسيا، بحسب "هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية".

ورصد حدوث الزلزال في حوالي الساعة 17:24 (8:24 ت غ)، في منطقة على بعد 193 كيلومترًا شمال غرب بلدة "أبيبورا" في مقاطعة "بابوا".

وتزامنًا مع تلك الزلازل، أكدت مصادر عدم وجود أي خطر أو تهديد محتمل بوقوع مد بحري "تسونامي".

وتقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي المنطقة الأكثر نشاطا زلزاليا وبركانيا في العالم، حيث تُسجَّل آلاف الهزات الأرضية سنويا بدرجات متفاوتة.

وقد شهدت البلاد في السنوات الماضية زلازل مدمرة، كان أبرزها زلزال بالو عام 2018 الذي أعقبه تسونامي وأودى بحياة أكثر من 4 آلاف شخص، مخلفا دمارا واسعا.

