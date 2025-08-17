الأحد 17 أغسطس 2025
التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل بسبب رياضة الباتيناج

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 12 سنة لقي مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل، أثناء ممارسته رياضة الباتيناج بأحد شوارع بمدينة 6 أكتوبر. 

مصرع طفل فى حادث أكتوبر

تلقي المقدم محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري، ووجود وفاة أعلى الطريق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "أحمد. ر" 12 سنة، مهشم الجسد ويرتدي في قدمه حذاء التزلج “الباتيناج”، وتم نقل الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء ممارسة الطفل رياضة “الباتيناج”، أمسك بجانب السيارة النقل لمجاراتها في السرعة، لكنه سقط أسفلها ودهسته ما أسفر عن وفاته فى الحال.
 وتحفظ رجال المباحث على قائد السيارة، الذى أكد أنه لم ينتبه لوجود المتوفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

