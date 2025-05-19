الشباب والرياضة تستقبل بطلي العالم في الإسكواش نور الشربيني ومصطفى عسل

استقبلت وزارة الشباب والرياضة البطلة نور الشربيني والبطل مصطفى عسل، بطلي العالم في الإسكواش، بعد عودتهما من الولايات المتحدة الأمريكية عقب تتويجهما بلقبي بطولة العالم، والتي شهدت مشاركة نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم في اللعبة.

ونجح الثنائي المصري في تعزيز الهيمنة المصرية على صدارة اللعبة عالميًا، حيث توجت نور الشربيني بلقب بطولة العالم للمرة الثامنة في تاريخها، فيما حقق مصطفى عسل إنجازًا كبيرًا بالفوز بالبطولة للمرة الأولى، في إنجاز تاريخي جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية.

الشباب والرياضة تستقبل بطلي العالم في الإسكواش

وكان في استقبال الأبطال بمطار القاهرة، نيابةً عن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الدكتور عبد الأول محمد، مدير عام الإدارة العامة لأداء المنتخبات القومية، الذي نقل تهنئة الوزير وتقديره لما قدمه اللاعبان من أداء بطولي يعكس تميز منظومة الإسكواش المصري عالميًا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ما تحقق من إنجاز في بطولة العالم للإسكواش يعكس حجم الجهد المبذول من الاتحاد المصري للإسكواش، ويدل على مستوى التخطيط والاحترافية التي تتمتع بها اللعبة، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تأتي في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم أبطال مصر في مختلف الألعاب، خاصة الألعاب الفردية التي تحقق لمصر مكانة متميزة على الساحة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.