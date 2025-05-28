الأكاديمية العربية تكرم بطل الإسكواش المصري مصطفى عسل لتصدره التصنيف العالمي

كرمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم، الأربعاء، النجم المصري مصطفى عسل، طالب كلية الإدارة والتكنولوجيا، بمناسبة تصدره التصنيف العالمي للاعبي الإسكواش.

جاء التكريم في احتفالية أقيمت بفرع الأكاديمية بالدقي، تقديرًا للإنجازات البارزة التي حققها عسل، والتي كان آخرها تتويجه ببطولة العالم دون خسارة أي شوط، مما رسخ مكانته في صدارة التصنيف الدولي.

الأكاديمية العربية تكرم طلابها المتميزين رياضيا

وشهد الحفل تكريم عدد من طلاب الأكاديمية المتميزين رياضيا ً، الذين حققوا بطولات محلية ودولية في رياضات مختلفة، في إشارة إلى حرص الأكاديمية على دعم وتقدير الإنجازات الطلابية في الجانبين الأكاديمي والرياضي.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد حسب الله، مدير فرع الأكاديمية بالدقي، خلال كلمته في الحفل، بما حققه مصطفى عسل وزملاؤه من أبطال الأكاديمية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمثل مصدر فخر واعتزاز ليس فقط للأكاديمية بل لمصر بأسرها.

وأضاف حسب الله: “نحن نؤمن أن الرياضة والتعليم وجهان لعملة واحدة، ونحرص دائما على توفير بيئة تعليمية مرنة ومحفزة تُمكّن طلابنا من التفوق العلمي والرياضي على حد سواء”.

وأكد مدير الفرع أن الأكاديمية ستواصل دعم طلابها الموهوبين وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق التميز في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذا النهج يندرج ضمن رؤية الأكاديمية الاستراتيجية الهادفة إلى بناء جيل قيادي ومبدع.

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