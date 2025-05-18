بعد سيطرة عالمية وإنجازات تاريخية.. الإسكواش المصري على أبواب التاريخ.. فرصة ذهبية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028

يواصل الإسكواش المصري مسيرته نحو تحقيق إنجاز تاريخي خلال ظهوره الأول المنتظر في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بضم اللعبة ضمن البرنامج الأولمبي للمرة الأولى في التاريخ، في الدورة الأولمبية المقبلة.

سيطرة على ألقاب بطولة العالم

وفرض الإسكواش المصري سيطرته مؤخرا على لقبي بطولة العالم رجالا وسيدات، في البطولة التي اختتمت منذ ساعات في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد كبير من أبطال وبطلات اللعبة على مستوى العالم.

وجاء لقب الرجال من نصيب مصطفى عسل المصنف رقم 1 على العالم، بعد الفوز على زميله علي فرج المصنف رقم 2 في المباراة النهائية بنتيجة (3-0)، في نهائي مصري خالص يؤكد أن الإسكواش المصري بات بلا منافسين.

ولم يختلف الوضع كثيرا في منافسات السيدات، حيث حصدت لاعبة منتخبنا الوطني نور الشربيني المصنفة رقم 2 على العالم، لقب بطولة العالم بعد الفوز على زميلتها هانيا الحمامي المصنفة رقم 3 على العالم، في المباراة النهائية.

فرصة ذهبية لمصر في أولمبياد لوس أنجلوس

وأصبح الإسكواش المصري يمتلك فرصة ذهبية خلال مشاركته في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث يتوقع العالم سيطرة المصريين على منصات التتويج في الرجال والسيدات، نظرا لما يمتلكه منتخب مصر من عناصر مميزة سيطرت على كل البطولات العالمية لسنوات طويلة.

ومن المتوقع أن يشهد منتخب مصر منافسة قوية على حجز المقاعد قبل السفر إلى أولمبياد لوس أنجلوس، على مستوى الرجال والسيدات، فنجد في الرجال منافسة قوية بين علي فرج صاحب الـ32 عاما ومصطفى عسل صاحب الـ23 عاما.

وعلى مستوى السيدات يحتدم الصراع بين نور الشربيني صاحبة الـ29 عاما، ونوران جوهر صاحبة الـ27 عاما، وهانيا الحمامي صاحبة الـ24 عاما، وأمينة عرفي صاحبة الـ18 عاما.

وشهدت السنوات الماضية تفوقا واضحا وملحوظا للإسكواش المصري في كافة المحافل الدولية، وهو ما دفع اللجنة الأولمبية الدولية للتحدث عن أسباب تفوق المصريين التاريخي في رياضة الإسكواش.

تفوق تاريخي للإسكواش المصري

وذكر تقرير اللجنة الأولمبية الدولية أنه تم إدخال لعبة الاسكواش إلى مصر لأول مرة بواسطة الجنود البريطانيين في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، حيث تم بناء أول ملاعب للعبة في القاهرة.

كان الدبلوماسي المصري عبد الفتاح عمرو، أول من حمل مضرب الإسكواش عندما سافر إلى إنجلترا عام 1928، وفي عام 1933 أصبح أول لاعب غير إنجليزي يفوز ببطولة بريطانيا المفتوحة، والتي كانت بمثابة بطولة العالم في هذه الرياضة.

واستمر في الفوز بستة ألقاب في المجموع، مما جعله "أول لاعب اسكواش مهيمن حقًا في التاريخ"، وفقًا لرابطة الاسكواش الاحترافية.

وحمل عباءته الفائزين بالبطولة أربع مرات: محمود الكريم وأبو طالب وإبراهيم أمين، الذين ضمنوا لمصر مكانة على قمة بطولة الاسكواش على مدى العقود القليلة التالية.

وقد أدى هذا النجاح المستمر إلى ازدهار شعبية هذه الرياضة في الداخل، واستثمارات حكومية ضخمة في مرافق الاسكواش في جميع أنحاء البلاد، مما جعل الرياضة في متناول جميع المصريين.

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