الإسكواش، علي فرج يعلن اعتزاله اللعب رسميا (فيديو)

الإسكواش، أعلن علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، اعتزاله اللعبة بشكل نهائي، بعد مسيرة طويلة حقق خلالها عدد كبير من الإنجازات والنجاحات.

وقال علي فرج لاعب منتخب مصر للإسكواش، إنه اتخذ قرار الاعتزال بعد وقت طويل من التفكير، وأنه كان يرغب في اتخاذ الخطوة منذ أزمة جائحة كورونا.

وخسر علي فرج مؤخرا لقب بطولة العالم أمام زميله مصطفى عسل المصنف الأول عالميا.

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