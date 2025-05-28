الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الإسكواش، علي فرج يعلن اعتزاله اللعب رسميا (فيديو)

علي فرج، فيتو
علي فرج، فيتو

الإسكواش، أعلن علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، اعتزاله اللعبة بشكل نهائي، بعد مسيرة طويلة حقق خلالها عدد كبير من الإنجازات والنجاحات.

وقال علي فرج لاعب منتخب مصر للإسكواش، إنه اتخذ قرار الاعتزال بعد وقت طويل من التفكير، وأنه كان يرغب في اتخاذ الخطوة منذ أزمة جائحة كورونا.

 

وخسر علي فرج مؤخرا لقب بطولة العالم أمام زميله مصطفى عسل المصنف الأول عالميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكواش علي فرج المنتخب الوطني للاسكواش منتخب مصر للاسكواش كورونا مصطفي عسل

مواد متعلقة

الشباب والرياضة تستقبل بطلي العالم في الإسكواش نور الشربيني ومصطفى عسل

بعد سيطرة عالمية وإنجازات تاريخية.. الإسكواش المصري على أبواب التاريخ.. فرصة ذهبية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028

نور الشربيني، ملكة على عرش الإسكواش العالمي

الإسكواش، مصر تحكم السيطرة على لقبي بطولة العالم

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة قبل وفاة شقيقه، وزوجته: الشيلة تقيلة

أزمة الإيجار القديم تنتهي بكارثة، اعترافات مالك عقار أشعل النار فيه لطرد السكان بكرداسة

ثلاثي الأهلي في سفارة أمريكا لاستخراج تأشيرة كأس العالم

أخبار مصر: محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل ما حدث، تحذير من حدث كبير ضد مصر، واقعة جديدة لسائق تطبيق مع طبيبة، حسم الدوري اليوم

أنا بكامل قواي العقلية، أقوال نوال الدجوي في دعوى الحجر

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 28 مايو 2025

أخدتني في حضنها، عمرو الدجوي يكشف رد فعل جدته بعد دعوى الحجر

صاروخية مرموش في بورنموث تنافس على أفضل هدف بالدوري الإنجليزي (فيديو)

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تصريحات وزير التعليم عن جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة الأجر والثواب، الإفتاء توضح الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

تفسير رؤية الموز الفاسد في المنام وعلاقته بمشكلات العلاقة الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية