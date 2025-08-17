تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وأرسنال قبل قمة الليلة بالبريميرليج

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره أرسنال، علي ملعب "الأولد ترافورد" مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وأرسنال

وانتهت أخر مباراتين جمعت مانشستر يونايتد وأرسنال بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز على أرسنال في أخر 7 مباريات، وذلك منذ عام 2022.

وحقق أرسنال 3 انتصارات في أخر 5 مباريات جمعته مع مانشستر يونايتد وتعادل في اثنين.

كما فاز أرسنال في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل بلقاء وحيد في أخر 5 مناسبات، زار خلالها ملعب أولد ترافورد.

أرقام مواجهات أرسنال ومانشستر يونايتد قبل لقاء الليلة

والتقى مانشستر يونايتد وأرسنال 223 مرة تاريخيًا في جميع المسابقات، ويمتلك مانشستر يونايتد الأفضلية في سجل المواجهات المباشرة، بعدما حقق الفوز في 95 مباراة، مقابل 80 انتصار لصالح نادي أرسنال، فيما حسم التعادل 48 مناسبة.

وأحرز أرسنال 324 هدفا في شباك مانشستر يونايتد، فيما أحرز مان يونايتد عدد 353 هدفا في شباك الجانرز.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى تقديم مباراة قوية والحصول على نتيجة إيجابية، على ملعبه ووسط جماهيره، أمام آرسنال الذي يأمل أن يبدأ الموسم بفوز خارج أرضه.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام أرسنال

تذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

وانطلقت منافسات الدوري الإنجليزي، الموسم الجديد، يوم الجمعة الماضي حيث فاز ليفربول على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويتصدر مانشستر سيتي حاليًا جدول الدوري الإنجليزي، بعدما حقق فوزًا عريضًا على ولفرهامبتون، بأربعة أهداف دون رد.

