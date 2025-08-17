تنمية المشروعات يتعاون مع فرنشايز إنترناشيونال السعودية لتعزيز الامتياز التجاري العربي

يقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع مؤسسة فرنشايز إنترناشيونال المصرية إحدى مؤسسات الامتيازات الوطنية السعودية، بهدف دعم وتمكين العلامات التجارية المصرية والسعودية، وتسريع أعمال الامتياز التجاري، وتطوير العلامات المحلية لتكون جاهزة للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويأتى هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل علي دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومساعدتها علي فتح أسواق خارجية لضمان تطورها وزيادة إنتاجها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني



باسل رحمي: نشارك في إقامة المعرض المصري السعودي الدولي

وصرح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، ان هذا التعاون يأتي في إطار التحضيرات لإقامة المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري، والذى يعتبر أكبر حدث من نوعه على مستوى الوطن العربي، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 300 علامة تجارية من مصر والسعودية وعدد من الدول العالمية، وبحضور واسع للجهات الحكومية والهيئات الاستثمارية المصرية والسعودية.

وأشار رحمي إلى أن هذه المبادرة التي يتعاون فيها الجهاز ومؤسسة فرنشايز إنترناشيونال تهدف إلى إطلاق برامج عملية لتسريع أعمال الفرنشايز في مصر، وتطوير العلامات التجارية المحلية لتصل إلى معايير التنافسية الدولية، إلى جانب إطلاق جائزة الامتياز العربي بنسختها الجديدة، التي ستكرم الابتكار والتميز في قطاع الامتياز التجاري على مستوى المنطقة.



عبير عبد الله جليح: سعداء بهذا التعاون مع جهاز تنمية المشروعات

من جانبها، أعربت عبير عبد الله جليح، رئيس مجلس إدارة فرنشايز إنترناشيونال والمنظم للمعرض عن سعادتها بهذا التعاون مع جهاز تنمية المشروعات كواحد من أهم المؤسسات العربية المعنية بتطوير ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة مؤكدة أنها تمثل مرحلة جديدة ونوعية في مسار دعم قطاع الامتياز التجاري العربي، وتعزيز حضور العلامات السعودية والمصرية في السوق المصري والسعودى، مستندة إلى خبرة المؤسسة الكبيرة في تنظيم المحافل الدولية المتخصصة.

دعم مختلف التوجهات التنموية والاقتصادية

كما وجهت الشكر إلى السفارة السعودية في القاهرة ممثلةً في الملحق التجاري السعودي، على دعمه وجهوده الحثيثة لتمكين المؤسسات والشركات السعودية من دخول السوق المصري والتعاون مع كبري المؤسسات المصرية لدعم مختلف التوجهات التنموية والاقتصادية.

وأكد باسل رحمي علي أهمية هذا التعاون مع فرنشايز إنترناشيونال تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بأهمية دعم العلامات التجارية المصرية خاصة المرتبطة برواد الاعمال ومساعدتها علي الاستمرار والانتشار.



‏ويؤكد الطرفان أن هذا الحدث سيكون منصة استراتيجية لتعزيز التعاون العربي في قطاع الامتياز التجاري، وبناء جسور اقتصادية قوية تربط بين رواد الاعمال العرب وتتيح لهم فرص الاستثمار في الأسواق العربية والعالمية، بما يخدم التنمية المستدامة ويدعم نمو الأعمال الإقليمي.

