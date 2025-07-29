الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المادة بـ 100 جنيه، اليوم بدء تلقي طلبات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية
نتيجة الثانوية الأزهرية
ads

يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الثلاثاء في استقبال طلبات الطعون الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2024/2025م، اعتبارًا من اليوم وحتى الثلاثاء 12 أغسطس، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على ضمان حق الطلاب في مراجعة نتائجهم وضمان العدالة بين الجميع.

تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

وأكَّد القطاع أن سداد رسوم الطعن متاح إلكترونيًّا عبر موقع منظومة الطعون الإلكترونية، أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وتبلغ قيمة الطعن 100 جنيه لكل مادة.

وأوضح القطاع أن عملية الاطلاع على أوراق الإجابة تقتصر على الطالب نفسه، ويُسمح لولي الأمر بالاطلاع فقط في حال تعذر حضور الطالب، وذلك بعد تقديم إقرار رسمي يُفيد بالتعرف على الورقة نيابةً عنه.

وأشار القطاع إلى إدراج الامتحانات الشفوية ضمن منظومة الطعون الإلكترونية؛ حيث متاح الطعن على درجة القرآن الكريم والحديث الشريف لجميع الطلاب، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الأولى والثانية للطالب من ذوي الهمم، واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والقراءات للطالب ذوي البصيرة، وذلك باعتبارها مواد مستقلة تخضع لنفس الضوابط المعتمدة للمواد التحريرية.

وأكد القطاع أنَّه في حال ثبوت زيادة درجات الطالب في أي مادة بعد نتيجة التظلم، يتوجَّه الطالب إلى الإدارة التعليمية التي سدَّد بها رسوم الطعن لتقديم طلب استرداد المبلغ، وتتم متابعة عملية الصرف من خلال المنطقة الأزهرية التابع لها.

رابط التقديم على تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

ويتم التقديم للطعون من خلال هذا الرابط

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية الأزهرية 2025 الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الازهرية المعاهد الأزهرية تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية شهادة الثانوية الأزهرية طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 نتيجة الثانوية الازهرية

مواد متعلقة

شروط قبول طلاب الثانوية الأزهرية في تنسيق الجامعات الحكومية

للتيسير على الطلاب، قرار جديد من المعاهد الأزهرية بشأن نتيجة الشهادة الثانوية

مقابل 100 جنيه للمادة، بدء استقبال طلبات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

الأكثر قراءة

عودة انقطاع الكهرباء في مناطق بالجيزة وخروج كابل محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة

اتهمت الفنانة بالاتجار بالأعضاء البشرية، التحقيق في بلاغات وفاء عامر ضد التيك توكر "بنت مبارك"

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 48، حبيبة تعترف لأهلها بعلاقتها بصالح والقبض على أميرة

اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي على لفتته الكريمة تجاه حسن شحاتة

السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية والطبية الفورية للكابتن حسن شحاتة

حب وعذاب، حكاية زواج زياد الرحباني ودلال كرم

انخفاض الأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 (آخر تحديث)

سجل الآن، موقع التنسيق يفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للجامعات

خدمات

المزيد

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض الأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

لأول مرة ما بنكون سوا.. ألحان زياد الرحباني ترسم مشهد رحيله (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 29 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

من شروط صحة الصلاة، تفاصيل مهمة عن الطهارة يوضحها أمين الفتوى (فيديو)

هل يجوز إلقاء بقايا الطعام في القمامة ؟ أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads