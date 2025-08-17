الأحد 17 أغسطس 2025
أخبار مصر

سوداني قبل العودة لبلاده: مصر وناسها طيبين ويارب ييجوا السودان عشان نرد الجميل (فيديو)

مواطن سوداني يوجه
مواطن سوداني يوجه رسالة للشعب المصري، فيتو
وجه المواطن جعفر عبد النذير عبد الرحيم من دولة السودان الشقيقة، رسالة خاصة للشعب المصري، وذلك خلال استقلاله قطار العودة إلى بلاده من محطة “رمسيس”.

وقال “جعفر": “بقالى سنة في مصر وكان فيهم ناس جدعان أوى، والدنيا كانت ماشية حلوة.. محسناش إننا في غربة، لأن تعامل المصريين معنا كان كويس".
 

رسالة مواطن سوداني للشعب المصري قبل العودة لبلاده 

وأضاف “جعفر” لـ“فيتو”: "على الرغم من ظروف المصريين الصعبة إلا أنهم كانوا كويسين معانا، وإن شاء الله يجوا السودان علشان نقدر نكرمهم ونرد ليهم الجميل، وأكتر حاجة حلوة في المصريين هي الطيبة".

وتابع: "أقول للأخوة المصريين: "جزاكم الله خير وشكر ًا لكم وما قصرتم  معانا".

تشغيل قطار العودة للسودانيين من محطة مصر

ويستأنف قطار العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر رحلاته المجانية، حيث ينطلق اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 القطار الخامس، وهو قطار «مخصوص» برقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة)، من محطة مصر متجهًا إلى محطة السد العالي بأسوان.

ووفرت الحكومة قطارات مجانية لعودة السودانيين طواعية إلى بلادهم، والتي تتحرك من القاهرة إلى أسوان، ثم عودتهم إلى السودان.

ومن المقرر أن تتحرك الرحلة في تمام الساعة 11:00 صباحًا، على أن تصل إلى أسوان في الساعة 11:40 مساءً، بما يراعي راحة الركاب وسلاسة إجراءات الوصول.

ويعود القطار نفسه برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة في الساعة 8:30 مساءً، ليصل إلى محطة القاهرة صباح اليوم التالي في الساعة 9:25 صباحًا.

دولة السودان عودة السودانيين محطة مصر محطة القاهرة قطار العودة الطوعية للمواطنين السودانيين محطة السد العالي بأسوان

