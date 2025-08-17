الأحد 17 أغسطس 2025
أخبار مصر

توافد مئات السودانيين على محطة رمسيس لاستقلال قطار العودة إلى بلادهم (فيديو وصور)

السودانيون من على
السودانيون من على محطة رمسيس

توافد المئات من أبناء الشعب السوداني المتواجدين فى مصر، على محطة رمسيس صباح اليوم الأحد؛ لاستقلال القطار المخصص لنقلهم إلى أسوان، تمهيدا للعودة إلى بلادهم.

قطارات مجانية لعودة السودانيين طواعية إلى بلادهم

ووفرت الحكومة قطارات مجانية لعودة السودانيين طواعية إلى بلادهم، والتي تتحرك من القاهرة إلى أسوان، ثم عودتهم إلى السودان.

وتستعد السكك الحديدية، لتشغيل القطار الخامس المخصص لنقل الأشقاء السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان، وذلك اليوم الأحد، ضمن خطة تسهيل العودة الطوعية للمقيمين منهم في مصر إلى وطنهم.

ويستأنف قطار العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر رحلاته المجانية، حيث ينطلق اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 القطار الخامس، وهو قطار «مخصوص» برقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة)، من محطة مصر متجهًا إلى محطة السد العالي بأسوان.

ومن المقرر أن تصل الرحلة إلى أسوان في الساعة 11:40 مساءً، بما يراعي راحة الركاب وسلاسة إجراءات الوصول.

ويعود القطار نفسه برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة في الساعة 8:30 مساءً، ليصل إلى محطة القاهرة صباح اليوم التالي في الساعة 9:25 صباحًا.

