ضحية لص الأميرية: مش هتنازل عن حقي والناس خافت من السلاح

استمعت نيابة الاميرية، إلى أقوال العامل الذي حاول أحد الأشخاص “عاطل له معلومات جنائية”، الشروع في سرقة هاتفه أثناء سيره، وتهديده بسلاح أبيض بأحد شوارع الأميرية يالقاهرة.

ورفض المجني عليه التصالح أو التنازل عن حقه، مشيرا إلى أن المتهم هدده بالقتل وأخرج له سلاحا أبيض وسط مرأى ومسمع من المارة الذين لم يتدخلوا خوفا من السلاح الذي يمسكه المتهم.

وقال المتهم خلال تحقيقات النيابة: إنه يعمل ديلفري لتوصيل طلبات الطعام من أحد المطاعم، ولكن ما يتقاضاه لا يكفيه بسبب تعاطيه للمواد المخدرة، فاحترف سرقة المواطنين ونشل ما بحوزتهم من متعلقات بأسلوب الخطف وبيعها لعميل سيئ النية بأقل من نصف ثمنها الأصلي.

وأضاف: إنه يحمل السلاح الأبيض معه دائما لتثبيت ضحاياه في الأوقات المتأخرة من الليل، مشيرا إلى أنه كان ينتوي طعن المجني عليه في حال نشوب مشاجرة بينهما.

فيديو محاولة متهم خطف هاتف مواطن بالأميرية

وكانت وزارة الداخلية رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن محاولة قائد دراجة نارية سرقة هاتف خاص بأحد المواطنين بأسلوب الخطف، وتهديده بسلاح أبيض بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المذكور (عاطل " له معلومات جنائية " – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وبحوزته (السلاح الأبيض - الدراجة النارية "بدون ترخيص") الظاهران بمقطع الفيديو.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

