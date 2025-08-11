الإثنين 11 أغسطس 2025
تجديد حبس مالك مطبعة بتهمة تزوير المحررات الرسمية في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس مالك مطبعة بتهمة مزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية، 15 يوما على ذمة التحقيق.


 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ممارسة مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة "له معلومات جنائية"؛ نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه لتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مجموعة من الأختام وأكلاشيه بأسماء جهات مختلفة – عدد كبير من المستندات والشهادات المزورة والمعدة للتزوير بأسماء جهات مختلفة - الأدوات المستخدمة فى اصطناع المحررات المزورة -  3 هواتف محمول - 2 فلاش ميمورى بفحصهما تبين احتواؤهما على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى).


وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

