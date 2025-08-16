السبت 16 أغسطس 2025
كندا: هناك فرصة لإنهاء حرب أوكرانيا بقيادة ترامب

ترامب، فيتو
قالت كندا مساء اليوم السبت: إن هناك فرصة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا.

الضغط على روسيا بالعقوبات بعد محادثات بوتين وترامب

أعلن بيان أصدره قادة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيواصل الضغط على روسيا بالعقوبات بعد محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأصدر قادة أوروبيون بيانا أشادوا فيهم بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية وتحقيق السلام العادل والدائم.

وقال القادة الأوروبيون في بيانهم إنهم مستعدون للعمل مع ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لأجل قمة ثلاثية مدعومة من أوروبا.

وأعلن القادة الأوروبيون، دعمهم تصور ترامب بإجراء مزيد من المحادثات مع زيلينسكي ومختلف الأطراف.

ورحب القادة بجهود الرئيس الأمريكي ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا وتحقيق السلام العادل والدائم.

