الجمعة 25 يوليو 2025
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أخبار مصر

بدء تلقى طلبات وظائف المونوريل

المونوريل
المونوريل

تستعد شركة المترو لفرز طلبات وظائف المونوريل وسبق وأعلنت  الشركة المصرية  لتشغيل المترو عن توفر عدد من الوظائف في مشروع مونوريل القاهرة الكبرى وذلك تمهيدا للتشغيل الفعلي للمشروع خلال الفترة القادمة. 

والوظائف المطلوبة للشركة كما يلي 

 

 

 التقديم الإلكتروني فقط عبر الموقع الرسمي
 

 

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