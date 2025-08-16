الدوري الممتاز، شوط أول سلبي بين غزل المحلة وسموحة

انتهي الشوط الأول من مباراة غزل المحلة وسموحة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يقام بينهما اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز على استاد المحلة.

ويسعى علاء عبد العال لتحقيق الفوز الأول لفريق غزل المحلة على حساب سموحة وحصد أول ثلاث نقاط حيث يسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور.

تشكيل غزل المحلة ضد سموحة

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، محمود مجدي.

خط الوسط: محمود نبيل، رشاد العرفاوي، موري توريه.

خط الهجوم: ويليامز صنداي، سولومون آلادي، محمد عبد اللطيف جريندو.

تشكيل سموحة ضد غزل المحلة

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أحمد عوض، محمد دبش، شريف رضا، عبد الرحمن عامر،

خط الوسط: سمير فكري، خالد الغندور، سامادو، أحمد فوزي.

خط الهجوم: صامويل أمادي، بابي بادجي.

ترتيب غزل المحلة وسموحة

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد نقطة واحدة بينما يأتي سموحة في المركز التاسع برصيد نقطة واحدة.

قائمة سموحة أمام غزل المحلة

وأعلن أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، عن القائمة للاعبين لمواجهة فريق غزل المحلة.

قائمة سموحة الرسمية لمواجهة غزل المحلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان، وأحمد ميهوب، وحسين تيمور.

خط الدفاع: شريف رضا، ومحمد دسوقي، وأحمد عوض، وميدو مصطفى، وهشام حافظ، وعبد الرحمن عامر.

خط الوسط: عماد فتحي، وأحمد فوزي، وسمير فكري، والحبيب أحمد، وخالد الغندور، ومحمد كنونة، وأحمد خالد، وسامادو، ومحمد مكرونة.

خط الهجوم: صامويل أمادي، وعبده يحيى، وحسام أشرف، وبابي بادجي.

