"أزهرية الإسكندرية" تناقش استعدادات الدور الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية

عقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم السبت، اجتماعًا مع رؤساء لجان الثانوية الأزهرية الدور الثاني.

بحضور كلٍّ من إسماعيل العوامي مدير الامتحانات، والدكتور علي بركات مدير التعليم الثانوي، لبحث الجاهزية النهائية لانطلاق الامتحانات وضمان انضباط العمل داخل اللجان.

وخلال الاجتماع شدّد رئيس المنطقة على الالتزام التام بالضوابط واللوائح المنظمة للامتحانات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، جاهزية اللجان من ناحية الانضباط، والتهوية والإضاءة، وتوفير مقاعد كافية ومياه شرب، وتواجد الزائرة الصحية أو الإسعاف عند الحاجة. وإعلان أرقام الجلوس وكشوف المراقبة ومخطط مقاعد الطلاب قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، وتفعيل لوحات الإرشاد.

ومن جانبه، استعرض إسماعيل العوامي خطة توزيع الورقة الامتحانية ومسارات نقلها وتأمينها، وآليات المتابعة اليومية مع رؤساء اللجان.

كما قدّم الدكتور علي بركات توجيهات فنية تتعلق بانضباط الأداء داخل اللجان، وآلية التعامل مع الاستفسارات الفنية للطلاب دون الإخلال بسير الامتحان.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة أن الهدف الأسمى هو توفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة تعكس مكانة الأزهر الشريف، موجّهًا برفع تقارير يومية عن سير اللجان ونِسَب الانضباط، وتذليل أي عقبات فور ظهورها.

داعيًا الجميع لبذل أقصى الجهد؛ لخروج امتحانات الدور الثاني بصورة مشرفة تليق بطلاب الأزهر وأبنائه.

